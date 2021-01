La sorella di Tommaso Zorzi entra in politica: no al GF Vip

La sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, entra in politica e così dice di no al GF Vip, nonostante Alfonso Signorini, conoscendola al reality, avesse manifestato il desiderio di farla entrare nella Casa nella prossima edizione dello show.

La bionda studentessa 22enne si candiderà alle elezioni comunali di Milano con il partito Azione, lo annuncia sul social. “Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: ‘Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi, arte, moda e cibo’. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro Paese ti frena dall’essere troppo fiera di tutto quello che succede”, spiega Gaia Zorzi.

Poi svela: “Con i miei amici abbiamo deciso di fare il nostro, perché se provi a cambiare la situazione non è che puoi sbagliare, anzi puoi solo fare del bene. Poi magari non verremo eletti e non ci voterà nessuno, ma almeno ci proviamo”.

Gaia sul GF Vip e il suo possibile ingresso ha le idee chiare, come rivela su Twitter dove è attivissima. “Maaaaa dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks scelgo la mia salute mentale”, cinguetta.

Forte dei suoi 127mila follower, la ragazza spera di avere una mano da chi la segue sul web per la carriera politica: “Se siete di Milano potete semplicemente votarci l’anno prossimo quando toccherà andare a votare. Sennò potete interagire nella pagina o lasciare un commento. Oppure potete iscrivervi a un partito politico: se il partito riflette i vostri ideali o porta avanti le battaglie che anche voi volete battere, andate ad iscrivervi, perché è un piccolo contributo e poi davvero ne vale la pena”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2021.