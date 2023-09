Si sposa la sorella Francesca, Chiara Ferragni damigella d'onore, i figli Leone e Vittoria paggetti: le foto del matrimonio

La 34enne dice di sì a Riccardo Nicoletti, da cui un anno fa ha avuto il figlio Edoardo

Chiara Ferragni versa tante lacrime, fortemente emozionata, poche ore prima delle nozze. Si sposa la sorella Francesca, l’imprenditrice digitale 36enne, damigella d’onore insieme all’altra sorella Valentina, è felice. I due figli avuti da Fedez, sono anche loro protagonisti ai fiori d’arancio, eletti ‘paggetti’, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, hanno una grande responsabilità e portano a termine il loro compito egregiamente.

E’ un sabato 9 settembre che regala sensazioni forti. La 34enne dice di sì a Riccardo Nicoletti, a cui è legata dal 2009 e da cui un anno fa ha avuto Edoardo. Lei e il 41enne musicista, che suona la chitarra in due band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ed è responsabile organizzativo della società LPS Electronics, hanno scelto il Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. La cerimonia, con rito civile, va in scena davanti a un centinaio di invitati.

Francesca si lascia truccare dal make up artist di Chiara, Manuel Mameli. Indossa un abito aderente di Atelier Emé: è bianco, in pizzo all over, dal corpetto bustier e gonna con strascico lungo removibile e manicotti. Non porta il velo: ha una pettinatura raccolta e molto romantica ornata di fiorellini.

Lo sposo è in blu scuro: porta un completo firmato Luigi Bianchi, anche il piccolo della coppia è vestito come lui. Chiara e Valentina, perfette damigelle, indossano abiti celesti: la prima ha un vestito con scollo all’americana, l’altra un modello a sirena con bretelline. Ci sono pure altre due damigelle, Fiorella e Simona, migliori amiche di Francesca. E le due testimoni, Erlinda e Benedetta, in pink.

Francesca si fa accompagnare all’altare dalla madre Marina di Guardo e dal papà Marco. La scrittrice è avvolta da un longdress nude tempestato di cristalli, sempre dello stesso atelier, Ferragni senior è sempre in blu.

Adorabili Leone, con calzoncini color terra, giacca navy e cravatta bordeaux, e Vittoria, in abitino rosa e scarpe dello stesso colore della cravattina del fratello. I due inizialmente spargono petali, poi portano le fedi alla coppia all’altare all’aperto, nel grandioso giardino del castello.

La favola continua durante un ricevimento da mille e una notte. Chiara legge una lettera alla sorella e trattiene il pianto. Tra gli ospiti c’è anche il nuovo fidanzato di Valentina, Matteo Napoletano, che la maggiore chiama già cognato.

Tutto è perfetto grazie alla wedding planner Ilaria Badalotti. Per la torta nuziale i due si sono affidati alla pasticceria Ramperti di Cermenate, in provincia di Como. “Io la mia promessa l'ho portata via bene: dritto al punto, voce ferma, bello deciso. Nessuna titubanza in merito. Proprio un drago insomma”, dice Nicoletti subito dopo l’unione. Francesca approva: “Mi è piaciuta”. E così si fa festa fino a tarda notte. Francesca, Chiara e Valentina, per scatenarsi, al ricevimento scelgono outfit più sensuali, sempre firmati dallo stesso brand: inevitabile arriva il cambio di abiti.