Cerimonia a Palazzolo sull’Oglio nel Santuario della Madonna di Lourdes

Meno di cento invitati per i fiori d’arancio arrivati dopo 9 anni d’amore

Lo aveva annunciato e il fatidico sì è arrivato. Sabato 9 settembre in mattinata Luisa Corna, 57 anni, ha sposato il 42enne Stefano Giovino. Le nozze sono state celebrate in chiesa. A Palazzolo dell’Oglio, in provincia di Brescia, la cantante e il tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno si sono uniti in matrimonio nel Santuario della Madonna di Lourdes.

Luisa Corna a 57 anni ha sposato il 42enne Stefano Giovino: le foto delle nozze in chiesa. La mamma Pierina accompagna la sposa all'altare

Insieme da ben nove anni, Luisa e Stefano hanno coronato il loro sogno d’amore. I 15 anni di differenza d’età sono ormai un’inezia per la coppia, collaudata. Giovino ha due figli avuti dalla sua precedente relazione, di 13 e 15 anni. La Corna, mai diventata madre, di loro ha detto: “Mi hanno riempito la vita”.

Abito tradizionale bianco per la cantante, divisa ufficiale per il carabiniere

L’artista ha scelto per il suo matrimonio un abito tradizionale bianco. Accompagnata dalla mamma Pierina, Luisa ha rubato la scena con indosso un abito bustier bianco, con ampio scollo a barca, che le lasciava scoperte le spalle, e lunghe maniche in pizzo abbellite da ricami di perline. L’identico motivo è stato ripreso pure sul corpetto. In testa un lungo velo con strascico.

Divisa ufficiale dei Carabinieri per il marito, affascinante. A cerimonia ultimata per gli sposi anche il picchetto d’onore.

I due al ricevimento con alcuni invitati: Giovino toglie la divisa e mette un completo giacca e pantaloni. Cambio d'abito pure per la Corna

Luisa in passato ha avuto fidanzato famosi: l’ex calciatore Aldo Serena, il musicista Alex Britti e il modello Valerio Foglia Manzillo. Poi Giovino le ha rubato il cuore. Ora la festa con parenti e amici e una felicità incontenibile. I due dovevano sposarsi già nel 2020, ma il Covid aveva fatto saltare tutti i loro piani. Per questi fiori d’arancio hanno fatto tutto di corsa, alla fine, però, ogni cosa si è svolta con grande partecipazione: la festa è stata un successo.