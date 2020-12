Stash e Giulia: la prima foto a tre con la figlia, guarda

Stash e Giulia condividono con i fan la prima foto a tre con la figlia. Il cantante e la compagna sono felicissimi con la bimba nata lo scorso 3 dicembre. Per l’artista 32enne e la giornalista e modella 24enne queste sono le prime festività da genitori. L’atmosfera è perfetta e lo scatto cattura subito tantissimi ‘like’.

Stash tiene tra le braccia la piccola Grace. Accanto a lui Giulia Belmonte sorride: entrambi sono seduti ai piedi del loro albero di Natale addobbato e indossano un pigiama in flanella a quadri rossi e neri. La piccolina, rigorosamente di spalle, ha una tutina grigio melange in maglina. Ai piedi porta deliziose babbucce che si abbinano perfettamente ai pigiamoni di mamma e papà.

L’immagine postata è un incanto e racconta tutta la felicità della nuova famiglia. “Il nostro primo Natale in tre”, scrive Giulia. “Le femmine mie”, le fa eco Antonio Fiordispino, frontman dei The Kolors, ex professore di Amici, ora momentaneamente lontano dalla tv.

“Sono in un vortice di emozioni”, ha confessato recentemente il napoletano in tv, a Verissimo. “In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei – ha aggiunto – io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace”. Accanto ha trovato la donna giusta. Con Giulia si sente appagato e sereno. Non pensa alle nozze, ma ad assaporare ogni istante dell’esistenza prendendola per mano. “Non mi piace contrattualizzare un sentimento”, ha precisato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/12/2020.