Stefano De Martino e Andrea Delogu, la verità sul loro rapporto. Lei: 'Vi spiego cosa c'è tra noi’

Stefano De Martino e Andrea Delogu fanno parlare di loro. L’ex ballerino di Amici 31enne ha soccorso la bella conduttrice con un gesto da eroe, subito sono partiti i gossip che li vorrebbero ‘pericolosamente’ vicini. La verità sul loro rapporto la svela la rossa 39enne nel programma radiofonico che conduce con Silvia Boschero su Radio Due, “La versione delle due”.

Stefano è separato dallo scorso anno da Belen Rodriguez, da cui ha avuto Santiago, 8 anni. Andrea, gelosissima del suo privato, non ha mai confermato se il matrimonio con l’attore Francesco Montanari sia davvero giunto ai titoli di coda come si sussurrava. Immancabile siano immediatamente partiti i gossip su una possibile liaison tra i due, legati, però, da una semplice amicizia a quanto pare.

La Delogu nei giorni scorsi è stata vittima di un incidente, De Martino era con lei e l’ha aiutata. “Porto il bastone perché zoppico. Stavo con Stefano De Martino, un amico: siamo andati a mangiare da un amico comune, che abita al quarto piano senza ascensore”, racconta la presentatrice.

“Uscendo, siamo passati da un corridoio molto buio verso la porta d'uscita. Ho zompettato e a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi. Mentre stavo per precipitare, Stefano ha acceso la luce - continua Andrea - Una scena da Hanna e Barbera: Stefano mi ha visto improvvisamente sparire e al posto della mia testa ha visto i miei piedi. Sono ruzzolata giù e ho sentito crac al piede. Però non sono riuscita a smettere di ridere perché mi sono immaginata quello che Stefano ha visto. Una figuraccia, per fortuna ci vogliamo bene, siamo in confidenza e ‘sti cavoli”.

La Delogu poi svela il gesto di Stefano De Martino: “Da vero eroe, da persona speciale, cosa ha fatto? Avevo bisogno di ghiaccio, pensavamo di chiamare un ambulanza perché temevo di avere il piede rotto. Così mi ha detto: ‘Ti porto su dal nostro amico così mettiamo del ghiaccio e capiamo cos'è, al limite chiamiamo l’ambulanza'. Si è preso il mio zaino che pesa tantissimo perché c'è il caricabatterie del motorino, mi ha caricata in groppa (peso 60 chili) e mi ha portato su per le scale come un marine”.

E aggiunge: “A metà, col fiatone, mi ha detto: ‘Amo', io spero davvero che tu te lo sia rotto, se mi fai arrivare fino al quarto piano e poi non è rotto…’. Alla fine il piede non era rotto, mi ha portato a casa e mi ha medicato il piede. La mattina dopo mi ha chiamato per sapere come stavo. Un gentleman. Mi ha salvata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2021.