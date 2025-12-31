Belen Rodriguez a Capodanno vola con gli amici alle Maldive: l'argentina riparte da sé stessa

La showgirl ha trascorso il Natale in famiglia e poi ha fatto le valigie

I figli Santiago e Luna Marì sono con i rispettivi papà

Dopo il Natale in famiglia Belen Rodriguez ha deciso di iniziare il 2026 al caldo. La showgirl argentina ha trascorso le feste a Milano insieme ai figli Santiago e Luna Marì, poi ha fatto le valigie per volare al mare. La 41enne è alle Maldive con gli amici.

Capodanno alle Maldive per Belen Rodriguez

Belen quest'anno ha deciso di regalarsi un Capodanno diverso: lontano, al caldo e soprattutto da sola per un viaggio che sa di pausa, dopo mesi molto complessi. Con lei c'è Patrizia Griffini e altri amici, ma nessun fidanzato. Bellissima in bikini, la showgirl si mostra felice e rilassata nel resort di lusso. I figli Santiago e Luna Marì sono in Italia con i rispettivi papà: il primogenito ha raggiunto Stefano De Martino a Napoli, nella casa di Posillipo tanto amata dal conduttore; la piccola Luna Marì è invece sulla neve con Antonino Spinalbese.

La showgirl è felice al mare

Belen è insieme agli amici

I suoi figli sono rimasti con i pap

Prima della partenza, però, Belén ha condiviso con loro il Natale, circondata dalla famiglia al completo: i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, il fratello Jeremias e soprattutto Cecilia Rodriguez, con cui sembra essere tornata la serenità dopo un periodo di distanza.