Ilary Blasi si sposa con Bastian? Tutti gli occhi puntati sul nuovo anello che sfoggia (e un nuovo cane…), foto

Ha decisamente voltato pagina e c’è già chi giura che l’unica cosa che la legherebbe al passato riguarda solo la tv: potrebbe tornare al timone del GF Vip… Ilary Blasi sposa Bastian Muller? C’è chi non ha alcun dubbio a riguardo. In realtà i rumor sono nell’aria già da tempo, ma ora tutti gli occhi sono puntati sul nuovo anello che sfoggia. La 44enne non si ferma a quello. Da Cortina D’Ampezzo, dove sta trascorrendo le vacanze e probabilmente dirà addio al 2025 per dare il benvenuto al nuovo anno, pubblica alcuni scatti in cui posa bellissima sulla neve con un nuovo cane. La presentatrice tiene tra le braccia un tenerissimo Volpino di Pomerania. E’ arrivato pure lui in famiglia?

Ilary Blasi si sposa con Bastian? Tutti gli occhi puntati sul nuovo anello che sfoggia (e un nuovo cane…)

Il cucciolino guadagna tantissimi ‘like’ sul profilo dell’ex moglie di Francesco Totti, ma attira molto di più discutere sul prezioso che Ilary porta all’anulare.

A Natale la Blasi aveva pubblicato una Storia in cui, in un selfie, accarezzava il volto del tedesco 38enne con cui vive una bella storia d’amore da inizio 2023. Anche in quel caso l’anello era ben presente. Lei aveva scritto: “Il mio Babbo Natale”.

Il gioiello ha un brillante centrale e tanti altri diamanti intorno e sulla fascetta. Sarebbe il dono di Bastian, con cui, stando ai ben informati, dovrebbe convolare a nozze già a giugno prossimo, ipotesi alquanto azzardata, dato che Ilary non ha ancora firmato il divorzio da Francesco e ci sono ancora parecchie questioni da risolvere relative al mantenimento e i figli.