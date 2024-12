''Abbiamo divorziato, non ci sarà un ritorno di fiamma'': Stefano De Martino archivia per sempre Belen e progetta nuova compagna tra 7 anni

Il 35enne ammette di aver tradito le sue partner in passato, ma senza mettere in discussione l’amore

“Mi piacerebbe che arrivasse qualcuno che mi facesse cambiare”, confida

E’ l’uomo del momento. Ad Affari Tuoi dopo pochissimo tempo ha fatto dimenticare il suo predecessore, Amadeus. Si è preso il quiz show dandogli un’impronta personale e conquistando il pubblico e lo share. Stefano De Martino posa sulla cover di Vanity Fair. Al settimanale parla dei suoi inizi, del successo, ma pure tanto del suo privato. Archivia per sempre l'ex moglie Belen Rodriguez: “Abbiamo divorziato, non ci sarà un ritorno di fiamma”. E progetta una nuova compagna, ma tra 7 anni, quando Santiago diventerà maggiorenne: lui avrà 42 anni.

Il conduttore è diventato padre a 23 anni e si è sposato con la showgirl 40enne a 24. Ha bruciato le tappe. Ora va cauto. E’ single: “Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.

Il figlio avuto dall’argentina, 11 anni, adesso si interessa della situazione sentimentale del papà: “Siamo passati dal non parlarne, dopo la separazione ci vuole un tempo di decantazione, a non escluderlo. Ha la percezione di una mia vita al di là di quella genitoriale: sa che papà ha 35 anni, incontra delle donne, gli piacerebbe conoscere una futura compagna, e queste cose accadono quando lui non c’è. Adesso non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi”. Tutte le sue attenzioni sono per il ragazzino che vede “circa mezzo mese, la madre qualche giorno di più”.

Con Belen, che un anno fa in tv pubblicamente l’aveva accusato di averla tradita, ora va meglio. Stefano svela: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”. De Martino è pure molto affezionato alla secondogenita della Rodriguez, Luna Marì, 3 anni e mezzo, che lo percepisce come uno zio.

Quando gli si domanda se Santiago gli chieda un fratello, l’ex ballerino risponde: “No. Se proprio, meglio una sorella, dice, vuole essere l’unico maschio. Il vantaggio di averlo fatto presto è che gli dico: ‘Santi, quando io avrò una compagna o forse un altro figlio, tu avrai 18 anni, non te ne fregherà niente’. Nella mia testa, a meno che io non la perda, questa seconda vita che mi aspetta è dopo la maggiore età di Santiago, tra sette anni, a 42 anni”.

Con Belen è davvero finita, nessuna possibilità di nuovo ritorno di fiamma: “No, non succederà più”. Sono divorziati: “Sì, abbiano depositato i documenti”. Stefano non si consiglia alle altre come fidanzato: "No, sono impegnativo. Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro, anche io mi annoio di me stesso. Io cambio molto, metto in discussione sempre tutto, mentre chi sta con me vuole sicurezza, tranquillità, certezze che io non riesco a dare”.

Ha tradito, lo ammette. Ma senza mettere in discussione l’amore: “L’amore è la sola condizione che mi consente di stare a lungo con una persona”. Per lui le scappatelle sono scollegate dal sentimento: “Per quanto sia brutto ammetterlo, sì. Conosco tantissime coppie e non ci sono molte persone fedeli, la differenza è tra chi si fa scoprire e chi no”. Per Stefano la fedeltà “è un ideale, ma è difficile da sostenere”.

De Martino cede davanti al fascino femminile: “Sì, però mi piacerebbe che arrivasse qualcuno che mi facesse cambiare. Quando parlo di tradimento non parlo solo di me, parlo anche delle persone con cui sono stato e con cui starò, che potranno avere delle tentazioni e non è detto che ogni tanto non scivolino anche loro. Io questa cosa non la vivo come una pietra tombale, sono più possibilista. In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, di certo non gioirei, non lo voglio sapere, ma dovrebbe entrare in gioco l’intelligenza di entrambi nel capire quanto vale quel rapporto e quanto vale un fuori programma fine a sé stesso".

Sulla sua fama di bravo amatore, il presentatore dice: “Non sono così performante, onestamente”. E ritiene anche di non essere vanitoso: “A differenza di tante persone dello spettacolo non ho una mia foto appesa. Lo specchio ce l’ho in bagno, un altro in sala perché mi allargano l’ambiente”.