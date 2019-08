Stefano De Martino ha litigato con Marcello Sacchetta? Tutti, non vedendoli ormai da molto tempo insieme, se lo chiedono. Il 29enne prima era inseparabile dal 36enne, fidanzato con Giulia Pauselli: con lui conduceva il daytime di Amici. I due stavano spesso insieme a Roma, per un periodo il napoletano ha pure diviso la stessa casa con Marcello. Ora tutto questo è solo un lontano ricordo, come pure i loro scherzi e le loro gag sul social che mandavano in delirio le fan.

Marcello Sacchetta a Chi, interrogato sulla questione, spiega perché lui e Stefano De Martino ormai sono ‘distanti’. O meglio, cerca forse di giustificare il comportamento del ballerino. “Dunque…io voglio bene a Stefano. Gli sono stato vicino nei suoi momenti no. - sottolinea - Ammetto che non lo sento da parecchio tempo e che mi dispiace: però lo capisco, ha ritrovato la sua famiglia, il suo centro. Va bene così, lo dico senza polemiche”.

Dalle parole di Marcello Sacchetta sembrerebbe che lui e Stefano De Martino in realtà non abbiano litigato. Semplicemente, da quando il conduttore di “Made in Sud” è tornato a Milano e ha progressivamente ritrovato l’amore e l’armonia con Belen, i rapporti tra loro si siano raffreddati, senza una causa scatenante. Marcello è sicuramente dispiaciuto per tutto ciò, anche se non si comprende come tutto questo sia potuto accadere in tempi in cui, con una telefonata o un messaggino, si rimane in contatto quasi perennemente.

Sacchetta va avanti con la sua vita, anche senza l’amico Stefano accanto. Sogna un programma tutto suo e con Giulia Pauselli pensa a una famiglia, ma senza fede al dito: “Amo Giulia da quattro anni: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. Abbiamo avuto una brutta crisi. Siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.