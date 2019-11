Stefano De Martino ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai Due, ironizza sulle seconde nozze con Belen, quelle in cui i due dovrebbero rinnovare le loro promesse. Incalzato da Luciana Littizzetto sul possibile matrimonio bis, replica: “Ho già dato, perseverare è diabolico…”.

A soli 30 anni Stefano De Martino celebra i suoi dieci anni di tv, coronati con il successo da conduttore di “Stasera tutto è possibile”, su Rai Due. “Io parto sempre con delle aspettative bassissime, nessuno si aspetta che io faccia le cose bene. Mi basta il minimo sforzo per sorprendere”, sottolinea il napoletano.

VIDEO

L’ex volto di Amici è felice di essere nato a Torre Annunziata. “Il vero valore aggiunto della provincia è che ti regala quella che a Napoli si chiama la cazzimma, quella tigna perché pensi di non essere mai all'altezza, quindi arrivi a dover dimostrare prima agli altri e poi a te stesso di meritarti quello che la vita ti regala. La provincia è una grandissima palestra”, spiega.

Racconta che per anni ha lavorato come cameriere e fruttivendolo per potersi pagare le lezioni di danza. "Il provino per Amici è stato l'ultima chance che mi sono dato, perché fino ad allora sono sempre arrivato a un pizzico così dalle cose”, svela ancora Stefano.

Poi è arrivato il successo e ora è felice. Anche la vita privata va alla grande. Quando la Littizzetto, però, gli domanda: "A proposito di Belen, ma ti risposi?”, Stefano De Martino risponde divertito e ironizza sulle nozze. "No, ho già dato, perseverare è diabolico”, dice con il sorriso sulle labbra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2019.