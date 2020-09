Stefano De Martino mostra la sua nuova casa 'bohemien' a Milano: foto

Stefano De Martino mostra nelle sue IG Stories la sua nuova casa a MIlano: il ballerino e conduttore 30enne condivide con i fan alcune foto dell’abitazione. L’appartamento in centro, in un palazzo d’epoca, è bellissimo e ha uno stile ‘bohemien’: minimal e ricercato. Il napoletano cambia i suoi gusti crescendo e si sgancia dai canoni tipici dell’interior design optando per mobili e oggetti assai raffinati.

A dare calore nella nuova casa a Milano ci pensano il figlio Santiago e il nuovo arrivato, il bellissimo cucciolo di Labrador, Choco. L’appartamento ha i soffitti alti, stucchi che decorano i muri, il parquet è favoloso, tipico delle abitazioni eleganti di un tempo. Le stanze sono grandissime e i mobili al momento sono davvero pochi, forse volutamente.

Gli arredi e gli elementi sono particolari e danno la precedenza alla semplicità assoluta. Lo stile ‘bohemian’ nasce nella Francia del IXI secolo a Parigi quando gli artisti e letterati con pochi soldi a disposizione cominciarono a volersi discostare dagli aristocratici e i borghesi vivendo in maniera naif. Boheme è sinonimo di romantico e gitano, libero da preconcetti e rivoluzionario. Stefano De Martino fa suo questo stile per la nuova casa a Milano, come raccontano le sue foto.

L’ex volto di Amici ha rivoluzionato anche la sua vita privata. Ha voglia di liberarsi dagli schemi rigidi e inseguire la libertà.

