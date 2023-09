Stefano De Martino paparazzato con la nuova presunta fidanzata da 'Chi': lo scatto con Martina

Il conduttore pizzicato per la prima volta con una donna a pochi mesi l’ennesimo crack con Belen

I due vanno insieme al ristorante, poi a casa di lui, dove lei rimane tutta la notte

E’ la prima volta che viene pizzicato con una donna dopo l’ennesimo crack con la moglie Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago, 10 anni. Stefano De Martino è stato paparazzato da Chi con la nuova presunta fidanzata, Martina, una ragazza mora e molto avvenente. I due sono stati beccati a Milano giovedì 7 settembre all’uscita del ristorante Sogni. A mezzanotte, dopo una ricca cena, il 33enne esce dal locale con la ragazza. La serata in coppia non è ancora finita…

Il conduttore e Martina salgono in auto e si dirigono a casa dell’ex ballerino di Amici. Stefano apre il portone del palazzo in cui ha comprato il suo appartamento: i due varcano la soglia. Martina uscirà dallo stesso portone solo il giorno dopo, al mattino presto.

De Martino volta pagina nel ‘dopo Belen’. La showgirl 38enne ha ufficializzato con Elio Lorenzoni. Il suo ex si fa vedere, sorpreso dagli obiettivi dei fotografi, con una nuova fiamma. E’ anche preso dai suoi mille impegni professionali. In tv, su Rai Due, sarà la voce narrante della nuova edizione de Il Collegio. Non solo. Tornerà in seconda serata con il suo Bar Stella. La rete manderà in onda in prima serata anche il De Martino Show. E’ uno dei presentatori più quotati al momento e anche tra i più apprezzati. Claudio Cecchetto, talent scout che non ha mai sbagliato un colpo, lo ha eletto tra i papabili sostituti di Amadeus per il Festival di Sanremo in un futuro prossimo.

Il napoletano si divide tra privato e lavoro. Appena può va nella sua città natale e si diletta in barca con gli amici. Poi a Milano intreccia nuove conoscenze femminili. Stefano ha addirittura invitato Martina nella sua abitazione: questo fa pensare che la ragazza sia una conoscenza abbastanza importante per lui. Chissà…