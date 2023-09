''A 5 anni già balla e canta, mi preoccupa!'': Laura Freddi rivela come la prenderebbe se la figlia Ginevra volesse fare la velina

La showgirl 51enne parla della piccola avuta dal compagno Leonardo D’Amico

Laura Freddi ha fatto impazzire tutti sul bancone di Striscia la Notizia insieme a Miriana Trevisan, 50 anni. Era la stagione 1994/95, le due erano reduci dal successo di Non è la Rai ed erano già molto famose. A distanza di molti anni la showgirl 51enne rivela come la prenderebbe se la figlia Ginevra volesse fare a sua volta la velina. A Novella 2000 confessa: “A 5 anni già balla e canta, mi preoccupa!”. Parla della piccola avuta dal compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

Laura e Miriana sono state veline diverse. “Per Striscia è stato l’inizio di un nuovo corso - raconta la Freddi - che ha portato in tv le veline ‘moderne’. Prima di noi, infatti, c’erano ragazze molto formose, più appariscenti”. E’ stata un’esperienza fantastica e divertente. Poi sono arrivate via, via le altre. La sua preferita? “A me è sempre piaciuta molto Elisabetta Canalis”, confessa.

Quando le si domanda cosa direbbe alla figlia se le chiedesse di fare a sua volta la velina, Laura rivela: “Ginevra ha 5 anni: balla e canta da sola, senza aver ricevuto alcuna influenza da me. E questo mi preoccupa! Lei dice che vorrebbe fare la rockstar dottoressa: suo padre, il mio compagno, ha uno studio di fisioterapia. Io la rockstar non l’ho mai fatta, però, ma lei ha capito che c’è un po’ di spettacolo in casa. Io spero faccia la dottoressa, ma sarà lei a decidere quando sarà grande. Ha appena iniziato le scuole elementari, c’è tempo. Poi non avrei nulla da obiettare se avessi la certezza che ci sia ancora Antonio Ricci al timone di Striscia”.