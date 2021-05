Stefano De Martino single e contento: a Milano pranzo con gli amici

Stefano De Martino è un affascinante e desideratissimo single contento e soddisfatto. A trovare un nuovo amore nel ‘dopo Belen’ il conduttore, ex ballerino, 31enne non pensa. Meglio godersi il suo tempo, puntare tutto sul lavoro e sul figlio Santiago, 8 anni, e a Milano approfittare del bel tempo per un pranzo con gli amici.

I fotografi lo seguono senza perderlo di vista un momento, De Martino è abituato ai paparazzi, come pure ai gossip che lo vorrebbero sempre ‘in flirt’ con qualche bella donna, famosa ancora meglio. Il napoletano, però, non perde mai la calma. Sorridente, affabile, con un look casual e il volto da guascone, lascia fare il proprio lavoro agli ‘obiettivi indiscreti’. Se necessario, interviene sul social per smentire voci inesistenti e tira dritto per la sua strada.

E’ stata una stagione tv che lo ha consacrato come volto tra i più gettonati del piccolo schermo. In Rai ha confermato il suo successo al timone di Stasera tutto è possibile. Ha detto di sì alla sua mentore Maria De Filippi, che lo ha chiamato a fare il giudice ad Amici 20. Concluso l’impegno al talent show targato Mediaset, quello che in passato gli ha regalato la fama da concorrente, si prende una pausa conviviale al ristorante in compagnia di alcuni intimi, senza pensieri. Sereno più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2021.