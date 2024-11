Il 32enne avrebbe una relazione con Erica da ben 3 anni, ma ora frequenta Federica, ex di Alfonso

La Petagna, 20enne, nella Casa tra i due fuochi, e D’Apice, 25 anni, aggredisce l’altro: accesa discussione

Gli animi si scaldano nella Casa. Non poteva essere altrimenti. Del resto Alfonso Signorini e i suoi autori è proprio per questo che hanno voluto fortemente nel loro reality tutti i protagonisti di una delle storie più ‘appetibili’ dell’ultima edizione di Temptation Island. Prima hanno fatto entrare al GF Federica Petagna, poi il suo ex, Alfonso D’Apice, e per ultimo, lunedì sera, Stefano Tediosi, ex tentatore in Sardegna, il ragazzo che ora la 20enne napoletana frequenta dopo aver chiuso la storia col 25enne a cui è stata legata per ben 8 anni. C’è un però in tutto questo ‘marasma’: Stefano, 32 anni, è fidanzato da anni? Il web impazzisce con tante indiscrezioni che lo riguardano e scoppia il caso.

Il nuovo concorrente del GF Stefano Tediosi, ex tentatore di Temptation Island, è fidanzato da anni? Al reality scoppia il caso

Nella notte Alfonso, che ha ovviamente il ‘dente avvelenato’ litiga fortemente con Stefano. Si crea un vero sconquasso. Tediosi gli dici di “parlare italiano” durante lo scontro. Si giustifica dicendogli che se lui usa il dialetto napoletano, lui non lo comprende. Gli altri inquilini cercano di tenere le orecchie aperte su tutto quel che accade. Federica è diventata l’attrice principale di un triangolo che fa discutere e in Rete ovviamente si formano gli schieramenti: c’è chi fa il tifo per l’ex e chi per il nuovo arrivato.

Il 32enne avrebbe una relazione con Erica da ben 3 anni, ma ora frequenta Federica, ex di Alfonso. Nella Casa gli animi si accendono

Stefano, però, potrebbe essere stato finora poco chiaro. Ovviamente Alfonso si sfrega le mani sulla questione, che sarà sicuramente messa sotto la lente d’ingrandimento al GF. Stando a ben informati l’ex single non sarebbe poi tale: avrebbe una relazione da ben 3 anni con una ragazza che si chiamerebbe Erica.

La Petagna, 20enne, nella Casa tra i due fuochi, e D’Apice, 25 anni, aggredisce l’altro: accesa discussione

Beatrice Luzzi, opinionista dello show, lunedì ha subito notato un tatuaggio di Tediosi sul collo, gli ha chiesto cosa ci fosse scritto. Lui ha replicato: “Qui c’è scritto: ‘E’ colpa mia’". La presunta fidanzata nelle storie avrebbe commentato: “Direi che hai scelto la frase perfetta do tatuarti per raccontare chi sei… peccato che parla più la pelle che le azioni!”.

Il triangolo fa rimanere tutti col fiato sospeso e sui social si scatenano

I maligni raccontano che Tediosi sarebbe stato ‘in love’ con questa Erica pure durante Temptation, giustificando la partecipazione da “tentatore” come una semplice opportunità di lavoro. Se così fosse, sarebbe grave e ancor più grave sarebbe essere entrato della vita di Federica, con cui, proprio poco prima dell’ingresso di tutti al Big Brother, era uscito allo scoperto sui social. Anche se al momento, seppur si dicano legati, non si considerino ‘fidanzati’, dato che la Petagna è ancora alle prese con le scorie del lungo legame con Alfonso. Ma come andrà a finire? Non rimane che attendere per osservare gli sviluppi…