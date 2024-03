''Sono stata strappata dalla mia vita in maniera terribile'': Barbara d’Urso torna per la prima volta in tv dopo l’addio a Mediaset

La conduttrice 66enne è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’

Barbara d’Urso è tornata in tv dopo nove mesi quasi esatti dall’ultima volta che era andata in onda a Mediaset.

La conduttrice è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ per il suo primo appuntamento sul piccolo schermo dopo la fine della relazione con il polo televisivo del Biscione, con cui c’è stato uno strappo doloroso per lei la scorsa estate, quando è stato annunciato che non avrebbe più condotto ‘Pomeriggio5’ (al suo posto c’è oggi Myrta Merlino).

La 66enne, vestita completamente di nero e con un viso sereno e riposato, era in realtà molto tesa: “Sono emozionata, sono veramente agitata”.

La Venier le ha chiesto innanzitutto come sta. Lei ha spiegato di essere stata ‘strappata’ dalla sua vita in maniera ‘terribile’.

Ha detto: “Io sto bene, sono serena... ma non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset”.

In Mediaset aveva lavorato per 23 anni, “di cui 16 in diretta tutti i giorni. Mi ha dato tanto quella azienda ma anche io ho dato tantissimo, ho dato la vita”.

La D'Urso ha detto di aver fatto tv cosidetta 'trash' perché era quello che le veniva chiesto

Barbara ha anche voluto dire che quella che molti hanno definito una tv “trash” era qualcosa che le veniva chiesto di fare.

“Agli occhi delle persone erano cose che facevo io, invece era quello che mi chiedevano di fare. Questo mi spiace molto, ma non capiterà più”, ha sottolineato.