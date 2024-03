''Tanta paura'': Sonia Bruganelli rapinata in pieno giorno, danno da migliaia di euro

La produttrice 50enne era in macchina nella zona nord di Roma

Due rapinatori in scooter si sono avvicinati e le hanno rubato il Rolex

Sonia Bruganelli è stata vittima di una rapina in pieno giorno a Roma venerdì 1 marzo.

La produttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip era in auto, forse bloccata dal traffico, quando due rapinatori a bordo di uno scooter si sono avvicinati e in pochi istanti le hanno sottratto l’orologio Rolex.

Sonia Bruganelli, 50 anni, è stata vittima di una rapina in pieno giorno: le hanno rubato il Rolex mentre era in auto

Oltre al danno economico, sicuramente da alcune decine di migliaia di euro (sembra che Sonia abbia una passione per gli orologi di lusso, così scrive il Corriere della Sera), c’è stata tanta paura.

Sempre secondo il quotidiano di Via Solferino queste sarebbero state le sue prime parole: “La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”.

L’occasione ha inoltre dimostrato quanto il legame con il suo ormai ex marito Paolo Bonolis, padre dei suoi tre figli (Silvia, Davide e Adele) sia ancora fortissimo.

La Bruganelli avrebbe sporto denuncia accompagnata dall'ex marito Paolo Bonolis

Sarebbe stato infatti il conduttore 62enne a precipitarsi per accompagnare Sonia a sporgere denuncia dai Carabinieri e ovviamente assicurarsi che stesse bene.

La 50enne ha subito la rapina in Via della Farnesina, una delle strade più trafficate di Roma Nord, la macroarea residenziale dove vivono molti professionisti della Capitale e diversi vip.

Sembra che negli ultimi mesi, forse proprio la stessa banda, abbia messo a segno altri colpi simili, addirittura alcuni minacciando le vittime con armi da fuoco per farsi consegnare orologi Rolex da decine di migliaia di euro.