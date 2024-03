''Facemmo una cena a casa nostra'': una famosa showgirl rivela di essere stata lei a far conoscere Francesco Totti e Ilary Blasi, il racconto

Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero conosciuti a casa di una nota showgirl e del suo oggi ex marito

Il racconto in televisione: dalla richiesta dell’ex calciatore al primo appuntamento in cinque

Una famosa showgirl ha raccontato che furono lei e il suo allora marito a far conoscere Ilary Blasi e Francesco Totti.

Stiamo parlando di Antonella Mosetti, che ospite di ‘Storie di donne al bivio’, ha raccontato per filo e per segno come si arrivò al primo incontro dell’ex calciatore e della conduttrice romana.

Francesco Totti, 47 anni, insieme all'ormai ex moglie Ilary Blasi, 42

A Monica Setta la 48enne ha spiegato: “Io conobbi Francesco già da piccolina. Poi feci questo programma, ‘Non è la Rai’, e mi sposai con Alessandro”.

“Ci rincontrammo con Francesco nei locali romani in cui mio marito lavorava. Li presentai e diventarono piano piano grandi amici”, ha aggiunto.

Come è già noto, Totti, 47 anni, si prese una bella cotta per Ilary, 42, semplicemente vedendola nel programma di Gerry Scotti ‘Passaparola’, dove faceva la Letterina.

“Francesco disse a me e Alessandro che aveva il piacere di conoscere Ilary, che faceva all’epoca un programma televisivo. Io me ne occupai di meno perché avevo già la bambina e lavoravo tanto. Feci fare di più ad Alessandro e facemmo una cena a casa nostra dove venne Ilary con la sorella, Francesco, io e Alessandro. Così nacque la loro storia”, ha continuato la Mosetti.

Antonella Mosetti, 48 anni, ha raccontato a 'Storie di donne al bivio' come lei e l'ex marito Alessandro Nuccetelli fecero conoscere Totti e Ilary

I quattro si continuarono a frequentare per parecchio tempo: “Eravamo due coppie molto unite, uscivamo tanto insieme. Io mi dovevo svegliare presto perché avevo una bambina. Loro erano molto più liberi. Facevamo delle cene meravigliose tutti insieme, anche con la famiglia di Ilary, di Francesco, la nostra”.

“Erano begli anni in cui si potevano ancora fare tante cose senza il dito puntato addosso. I social non c’erano”, ha sottolineato.

Le è stato poi chiesto cosa ne pensa del divorzio tra l’ex capitano dell’AS Roma e la mamma dei suoi tre figli: “Sono molto rispettosa perché ho sofferto sempre tanto per le maldicenze. Diciamo che in casa loro non ci sono stata e non posso sapere”.

“Sono due persone a mio avviso molto intelligenti, due genitori quindi vanno rispettati perché hanno dei figli. Lui è una persona molto generosa, lei molto intraprendente, molto mamma, molto presente. L’amore può anche finire, ce ne dobbiamo fare una ragione”, ha concluso.