''Al telefono di mio marito do sempre una sbirciatina'': Caterina Balivo ammette di non aver perso l'abitudine neanche dopo 10 anni di matrimonio

Caterina Balivo sa perfettamente quale è stata la sua volta buona, parafrasando il titolo della sua trasmissione di Rai1: “La mia volta buona forse è stata aver subìto un cambiamento di rete e di programma che si è rivelato essenziale per poter continuare una storia d’amore giovane. Se non mi avessero spedita a Milano, sarebbe stato impossibile proseguire: l’amore è più forte di tutto, ma deve essere pratico. Se io e mio marito avessimo continuato a fare i fidanzati a distanza, la storia si sarebbe spenta”, confida al Corriere della Sera. Con Guido Maria Brera va tutto a meraviglia. Ma la 44enne rimane gelosa di lui. “Al telefono di mio marito do sempre una sbirciatina”, svela. Ammette di non aver perso l’abitudine neanche dopo 10 anni di matrimonio.

Ora vive nella Capitale: “Quando mi hanno proposto di tornare su Rai 1, lui ha fatto il grande atto d’amore di seguirmi a Roma”. Con la coppia e i figli della presentatrice, 11 e 8 anni, vive Costanza, la secondogenita del finanziere 55enne, che dal suo precedente rapporto ha avuto pure Roberto. Caterina svela: “Adesso ha 20 anni, i miei figli Guido Alberto e Cora sono pazzi di lei”.

I suoi bambini “Sono sempre molto seccati quando mi fermano per strada. Del resto, io a casa non ho foto mie di lavoro e abbiamo solo un televisore”. La Balivo si sente una mamma “che dice o fa sempre la cosa sbagliata. Sono rompina, metodica, li faccio impazzire chiedendo se si sono lavati i denti, se hanno fatto le cose in un certo modo. Sono amorevole, ma anche dura”.

Quando parla del telefonino Caterina confida di controllare ancora quello dell’uomo che ha accanto, come aveva svelato in passato: “Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati…”. Cerca di arginare anche il figlio con i device: “Guido Alberto lo ha, ma non lo può portare a scuola, anche se i suoi compagni lo fanno. Su questo ci siamo scontrati. La sera alle 20 me lo deve consegnare. Ho il parental control, ma non so come, lui riesce a superarlo”.