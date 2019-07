Temptation Island fa il pieno di share anche nella quarta puntata: 23,3% e quasi 4 milionio di telespettatori. Corna, vendette e tradimenti appassionano il pubblico. I risvolti delle coppie in gioco non deludono. Jessica lascia Andrea ed esce con il tentatore Alessandro in uno dei due falò anticipati. Nell’altro David riesce a convincere Cristina a rimanere insieme a lui, così vanno via mano nella mano. Intanto la ‘fotonica’ Katia si vendica del tentatore che non la vuole e Ilaria incontra persino la famiglia del single Javier.

E’ una quarta puntata scoppiettante quella di Temptation Island. Filippo Bisciglia apre la serata con il falò anticipato richiesto da Andrea, che vuole parlare con Jessica, ormai appassionata insieme ad Alessandro. “Non mi aspettavo di vedere questo schifo”, la attacca lui. La ragazza replica: “Fuori da qua quando io stavo male tu non pensavi mai a me. Adesso è facilissimo arrivare qui e accusarmi, farmi passare per la cattiva, non mi pento di quello che ho fatto”. Il fidanzato le dice che dovrebbe vergognarsi, Jessica però ribatte: “Ero sicura che stavi male, ma ho pensato a me per la prima volta in tre anni. Sono stata felice, pazienza. Sono dispiaciuta per te, ma felice per me”. Lo scontro continua.

“Non mi hai rispettato, mi hai sminuito. Faccio vittimismo? Sto ca**o!”, sottolinea ancora Andrea. Jessica guarda i filmati. “Rido perché queste immagini mi fanno stare bene anche adesso. Grazie ad Alessandro, mi sono cibata d’affetto, ho respirato amore, ho sofferto di solitudine e non hai mai fatto nulla per evitarlo”, precisa ancora lei.. Dovevano sposarsi, per fortuna non lo hanno fatto. Andrea non le crede più, decide di andare via. Jessica resta sul tronchetto: “E’ giusto così, non puoi essere depressa a 25 anni”. Poi al villaggio incontra il single Alessandro: i due vanno via insieme abbracciati.

Durante la quarta puntata di Temptation Island Massimo continua la sua liaison con la tentatrice Elena, Ilaria guarda le sue evoluzioni nel pinnettu. Al falò cerca pure di capire se il fidanzato abbia o meno baciato la single. La ragazza è una furia, ma decide di rimanere, vuole conoscere meglio Javier “e vedere se può esserci qualcosa fuori”. E così fa. Il single al villaggio le conferma di essere interessato. Così poi tocca a Massimo vedere il comportamento di Ilaria. Nonostante le sue azioni, commenta arrabbiato: “Io non mi sono mai permesso di dire a Elena che sto bene con lei, non le dico che mi manca. Non mi sono mai permesso di fare certe cose”. Il ragazzo vede anche la fidanzata conoscere il padre e il fratello di Javier. Imbufalito dà in escandescenze. Ma sembra avere quasi uno sdoppiamento di personalità.

Katia a Temptation Island vorrebbe approfondire con il tentatore Giovanni, che però non la vuole. Si vendica sbattendolo fuori dal villaggio, piange per il rifiuto, ma subito ritrova brio con Nicolas. Il fidanzato Vittorio al falò osserva i suoi atteggiamenti perplesso. Anche lui, però non scherza. La bionda nel suo di falò lo osserva mentre amoreggia con la single Vanessa. Pensa che non sia innamorato, ma quel che sta accadendo le pesa moltissimo.

Anche la storia tra Sabrina e Nicola scricchiola paurosamente. La 42enne si dichiara a Giulio, che, sottolinea, le piace moltissimo. Nicola, il fidanzatino più giovane, è sconcertato, ma le rende pan per focaccia e comincia a darsi da fare con Maddalena. Lei è convinta che lui lo faccia per ripicca, ma ammette: “Quando è con una ragazza giovane lo vedo bene, vicino a me no”. Dice che nel cuore ha lui, ma nella testa Giulio, con cui continua a essere intima. Tutto lascia presupporre che la storia d’amore sia ai titoli di coda.

In chiusura di quarta puntata arriva il falò anticipato tra David Scarantino e Cristina Incorvaia, la copia nata a Uomini e Donne. Al villaggio lei è sempre stata molto presa da Sammy, al punto che il compagno decide di vederla. Le dice che lui vuole solo lei, ma che quel che ha visto è stato troppo. Lei ribatte colpo su colpo. “Per te ho sacrificato tutto, sono stata 24 ore su 24 a casa tua, mi denigravi e mi devastavi. Qui dentro ho pensato in primis a me stessa. Prenditi la responsabilità delle tue azioni. Perché fai di tutto per farmi scappare? Io non voglio un altro, voglio altro, qualcuno che mi dia certezze. Tu David non potrai cambiare mai”, David cambia tono: “Mi prendo tutte le colpe, ti sto promettendo che cambio. Ti amo e vorrei creare la famiglia che ci siamo detti. Usciamo insieme, il resto si supera. Non ci esco da qui senza di te”. Cristina è riluttante e lo avverte: alla prossima è finita. Alla fine si baciano e vanno via insieme, ma durerà?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.