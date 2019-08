Sull'insidiosa isola delle tentazioni Katia Fanelli, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone hanno perso l'amore ma hanno trovato delle amiche: le tre protagoniste di "Temptation Island" sono state paparazzate a Roma mentre si dedicano allo shopping e negli scatti appaiono sorridenti e molto unite. Sembrano aver ormai archiviato lacrime, liti e falò di confronto e da donne single si fanno compagnia.

Vittorio, Massimo e Arcangelo sono un lontano ricordo. Senza di loro Katia, Ilaria e Nunzia hanno trascorso una rilassante giornata nella Capitale guardando le vetrine e facendo acquisti. Lo shopping per molte donne è la panacea di tutti i mali, soprattutto quando si tratta di delusioni in amore. E la trasmissione condotta su Canale 5 da Filippo Bisciglia ha sicuramente stravolto le loro vite, mettendo in discussione anni di rapporto.

"Temptation Island" quest'anno ha dato vita a un'edizione particolare. Gli unici ancora insieme sono Nicola e Sabrina. Lo stesso Bisciglia, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: "Non era mai successo che rimanesse soltanto una coppia. Nelle scorse edizioni più della metà resisteva. Non so spiegarmi il perché, è sempre un terno a lotto". "Sono più contento quando restano insieme ma devono esserci i presupposti - ha aggiunto il conduttore - Se capisco che non funzionerà o che stare assieme è una forzatura, spero che si lascino. Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi, il che può significare anche rifarsi una vita con un’altra persona".





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 7/8/2019.