"Può morire insieme ad Antonio", a Temptation Island Titty getta l'anello di fidanzamento nel fuoco del falò

Titty Scialò fa impazzire il pubblico in tv e i social. A Temptation Island compie un gesto plateale denso di significato. Getta l’anello di fidanzamento nel fuoco del falò, dopo aver visto gli ennesimi video in cui il fidanzato cerca intimità con Saretta che, nonostante la sbandata di lui, mantiene le distanze. “Può morire insieme ad Antonio”, dice parlando di Maietta, a cui è legata da 3 anni e che ha già perdonato quando è stata tradita.

La 24enne è stanca. Al reality aveva già scoperto che l’anello datogli a Parigi dal ragazzo 27enne era stato acquistato a una bancarella per pochi euro. Non solo, lui aveva detto di essersi sentito quasi costretto a donarglielo. Poi ha visto Antonio approcciarsi in modo sempre più esplicito a Saretta, come se fosse un single in cerca di un nuovo amore e non uno entrato in villaggio per capire in che direzione andare realmente con lei.

Al falò delle fidanzate Filippo Bisciglia gli fa vedere altre clip con protagonista Antonio. Lei le guarda, poi si sfoga. “La cosa che mi ha fatto più male è vedere è che con lei per esempio sta lì, mangia il sushi, io gliel’ho chiesto tante volte e non mi ci ha mai portato – dice Titty -. Lui si comporta da single, lei si comporta bene, da grande donna, che gli dice: ‘Devi chiarire con la tua fidanzata’. Io sono sconvolta. Lei è bravissima, lui fa schifo".

La 24enne vede il 27enne sempre più rapito da Saretta e dice: “Si facesse la sua storia, io mi sento sempre più forte. Non ha più senso avere quell’anello”

In un altro video Antonio si confida con Alfonso: “Titty è perfetta al 70%, per il restante 30% mi avvelena la giornata. Sara riempie il 30% delle sue lacune. Se mi chiedi: ‘Se ora apro la porta, dove vai?’. In questo momento ti dico che vado da Sara, è più completa”. Titty è sconvolta e dice: “Io per tre anni mi sono annullata, lui mi dice che ho la pancia, una brutta voce, che sono chiatta. Una volta chiamò la mamma dicendo che non sapevo fare le polpette come faceva lei e io l’ho chiamata per imparare, ma lui è qui per migliorare o per farsi la storiella? Io qui ho incontrato tanti ragazzi meravigliosi che mi hanno dato tanta forza”.

La ragazza continua: “Sta facendo il tentatore. Mi disgusta vedere lui che si comporta da single. Lei gli sta aprendo il cervello, le faccio i complimenti”. Rivolgendosi alla tentantrice e ad Antonio, afferma: “L’ha capito quello che sei: il nulla mischiato con il niente”. Poi si sfila l’anello dal dito e lo lancia nelle fiamme del falò.

Bisciglia è stupito e commenta: “Sapevo quanto ci tenevi”. “Era la cosa più bella che avevo, ma ora si facesse la sua storia, io mi sento sempre più forte. Non ha più senso avere quell’anello”, risponde Titty. “Prima mi sono trovata in una valle di lacrime, vorrei morire. Non so chi mi sta dando questa forza. L'anello non ha più senso, lo butto. Avere quell'anello sul dito rappresentava tutto. Non ha più senso ora, può morire con lui. Mi sono sempre presa cura di lui. Ora sto pensando a me stessa, ora può fare la sua vita. Va bene così. Sto rinascendo”. Filippo la guarda ammirato, si alza e l’abbraccia.

Non è ancora finita. Antonio al falò dei fidanzati vede per la prima volta un video con protagonista Titty. Non piange, anzi, ritrova il sorriso, anche grazie al single Edoardo a cui confessa di voler prendere le distanze da quello che sembrava il suo promesso sposo. Con Bisciglia lui rimane impassibile: “Mi ha fatto piacere vederla, però sono tranquillo perché penso che lei ha visto di peggio. Credo che si sia svegliata, non la vedo interessata. Sta con lui per sfogo, per ripicca. La conosco”. Una volta rientrato in villaggio, però, il suo umore cambia: prende a calci un lettino prendisole, tira pugni a un albero. "Le faccio vedere io a Titty, ora giochiamo”, esplode. Poi alla tentatrice Saretta puntualizza: "Non sto qui per sminuire Titty, ma perché mi mancano delle cose. Sono arrabbiato, ha fatto passare un messaggio sbagliato. Però, ha detto una cosa giusta: fuori da qui deve trovare casa. Ha superato il limite ed è consapevole”. Non si rende assolutamente conto delle sue mancanze e della gravità di quel che finora ha mostrato di sé.