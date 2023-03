La 36enne si è sottoposta a una mastoplastica additiva, a dicembre aveva ritoccato le labbra

“Non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e così, dopo anni, ho fatto l’intervento”

Teresa Cilia non riusciva ad accettarsi: non le piaceva il suo décolleté. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di sottoporsi a una mastoplastica additiva: ha rifatto il seno. Sul social racconta tutto, è contenta di aver deciso per l’operazione, ma, immancabili, per lei arrivano una pioggia di critiche.

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha rifatto il seno: ''Un altro sogno che si realizza''. Pioggia di critiche

A dicembre scorso la 36enne siciliana aveva ritoccato le labbra. Ora l’operazione per ingrandire il seno: si è affidata al dottor Arturo Amoruso, chirurgo plastico. Sul social si fa vedere dall’ingresso in clinica con la valigia in mano fino al drenaggio. Non si nasconde. Si mostra pure con le bende e il reggiseno post intervento. Non le importa delle critiche. “Un altro sogno che si realizza”, scrive.

La 36enne sul social racconta tutto

"Fino a quando le critiche sono costruttive ben venga, ma non toccate certi tasti - replica la Cilia - Chi conosce la mia storia sa bene che ho avuto interventi molto seri nella mia vita, dunque non sono una persona leggera che va a correre rischi inutili. Questa però era una cosa che mi faceva stare davvero tanto male. Non riuscivo ad accettare questa parte del mio corpo e così, dopo anni e anni e con consapevolezza allucinante, mi sono sottoposta all'intervento. A 36 anni ho la maturità per decidere cosa fare della mia vita".

Non accettava il suo décolleté: dopo anni ha deciso per la mastoplastica additiva

Teresa, classe 1987, nel 2011, quando aveva poco più di 20 anni, ha dovuto combattere contro il cancro: è a questo a cui si riferisce quando parla di “interventi molto seri”. Da qualche tempo ha messo fine alla sua storia con Salvatore di Carlo, ex corteggiatore conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, che aveva sposato nel 2016.

Teresa si mostra pure durante il drenaggio

Molti, pur attaccandola per la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica, la giustificano: “E’ in una fase di rinnovamento”, scrivono. “Io pensavo che i sogni fossero altri, non rifarsi due tette, ma ormai va di moda”, le sottolinea un follower. “Sicuramente sarà un sogno e non sono nessuno per giudicare te come persona... Però posso dire che il cambiamento che hai avuto negli ultimi anni è palese e ti stai uniformando a standard alquanto discutibili (basti pensare alla scelta fatta che rimanda a personaggi ‘social’ davvero imbarazzanti) . La tua bellezza acqua e sapone è un lontano ricordo... E questo mi spiace tanto perciò non condivido la tua scelta”, le fa sapere un altro.

La siciliana si è affidata al dottor Arturo Amoruso, chirurgo plastico

Nonostante l’accanimento del popolo del web Teresa è contenta. Sta pian piano ritornando a stare bene: dovrebbe togliere le bende al seno tra una settimana.