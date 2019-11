Tina Cipollari diventa influencer: a dieta sponsorizza alcuni prodotti

Tina Cipollari diventa influencer sul social. L’opinionista di Uomini e Donne, a dieta, sposorizza alcuni prodotti che l’aiuteranno a perdere peso più velocemente.

La 53enne, partita dagli 84 chili iniziali, vuole arrivare a pesare 58 chili. Il percorso è lungo e durante l’ultima ‘pesata’ durante il dating show di Maria De Filippi non è andata benissimo. La bionda ha scoperto che la bilancia è rimasta bloccata, anzi, pare pure essere salita di qualche grammo. Tina, però, non demorde: come un’esperta influencer, spiega i benefici di tisane e attivatori del metabolismo. Assumendoli, forse andrà meglio.

VIDEO

“Devo fare esattamente cinque pasti al giorno: colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione”, ha confessato Tina Cipollari poco tempo fa a Uomini e Donne Magazine.

“A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce. La mia dieta non prevede pasta, ma posso mangiare del farro”, ha aggiunto.

Tina Cipollari adesso da vera influencer si lancia e prova su se sessa prodotti per stare più velocemente in forma. Con un’alimentazione bilanciata e l’aiutino, meno gonfia, si piace molto di più. Il suo codice sconto è un tormentone che l'accompagna da sempre: "Io esco"...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/11/2019.