Tina Cipollari pronta per un altro reality: 'Lo rifarei volentieri’

Tina Cipollari è, dopo Maria De Filippi, il volto più noto di ‘Uomini e Donne’. Nella sua carriera televisiva non ha quasi mai preso parte a programmi diversi da quello del primo pomeriggio di Canale5. Nel 2016 però fece un’eccezione e, forse un po’ a sorpresa, accettò di partecipare a ‘Pechino Express’. Durante l’avventura in Sud America, insieme all’amico Simone Di Matteo (i due formavano la coppia de “Gli Spostati”), si divertì moltissimo. Così tanto che se oggi dovessero chiederle di prendere parte ad una nuova edizione della trasmissione (magari All Star, ovvero con tutti i concorrenti più amati del passato) accetterebbe senza pensarci un attimo.

Intervistata dal settimanale ‘Mio’ la 55enne ha affermato: “Credo che sia un reality bellissimo che rifarei volentieri qualora dovessero ripropormelo. Posso assicurarvi che è faticoso sotto svariati punti di vista, sia fisici che mentali. La scalata del vulcano Pucaya in Guatemala, ad esempio, mi ha quasi letteralmente uccisa”.

Tina, che è mamma di tre bambini, Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con l’ex marito Kiko Nalli, e che oggi è felicemente legata all’imprenditore Vincenzo Ferrara, si classificò quarta. L’edizione fu vinta da “I Socialisti” (Alessio Stigliano e Alessandro Tenace).

Nel frattempo il format è passato dalla Rai (andava in onda su Rai2) a Sky. Al timone dovrebbe però rimanere sempre Costantino della Gherardesca. Eppure non vi sono ancora certezze sulla produzione della prossima edizione. A causa del Covid infatti non si è potuto procedere alla registrazione dello show. Sebbene la macchina si sia già mossa per cercare le location e il cast, la pandemia ha costretto ad annullare l’edizione 2021 (l’ultima è stata registrata nel 2019 ed è andata in onda all’inizio dello scorso anno).

Scritto da: la Redazione il 26/4/2021.