La 59enne conferma che non desidera più stare da sola: “Voglio evitare gli spiantati”

Il suo principe azzurro deve rappresentare un ‘upgrade’ nella sua esistenza

Tina Cipollari, nuova tronista di 'Uomini e Donne', torna sulle caratteristiche che deve avere il marito che cerca. La 59enne sulle pagine di Chi spiega meglio sull'uomo dei sogni. “Non ho mai dato importanza al sesso”, sottolinea l’opinionista. Per lei conta di più il carattere.

''Non ho mai dato importanza al sesso'': Tina Cipollari, nuova tronista di 'Uomini e Donne', spiega meglio che marito cerca

E’ tutto vero. “Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola”, dice Tina. “Deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa”, aggiunge. In tv ha specificato che deve essere ricco, lei precisa: “Cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia anche travestiti da ricchi”.

La Cipollari non è preoccupata dall’affinità sotto le lenzuola: “Devo dire che non ho mai dato questa grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane. Guardo il carattere, da sempre dico che il carattere è la parte più bella del corpo di una persona. E’ ‘l’organo’ più bello. Lo dico sempre anche ai miei figli”. Parla di Mattias (2003), Gianluca (2006), Francesco (2007), avuti dall’ex marito Kikò Nalli.

Tina è sola da quando ha rotto nel 2020 con Vincenzo Ferrara, a cui è stata legata 5 anni. Se arriverà l’uomo giusto, vuole sposarsi, ma con rito civile. “Meglio vedovo o divorziato, pure con diversi divorzi alle spalle - prosegue - Sarà importante che, se ci sono figli, siano ben sistemati, perché se hanno un padre così importante e ci mettono bocca… Ricco, non uno che prende una bella pensione, non ci faccio niente, ce l’ho di mio, sono benestante e a me non manca nulla. Questo marito deve rappresentare un upgrade, deve essere uno di cultura, uno che può viaggiare, non voglio sentire: ‘Se andiamo via a Natale, poi non possiamo fare un’altra cosa’. Anche perché io sono sempre stata generosa nella mia vita e a me piace l’uomo un po’… L’uomo che dice: ‘Voliamo a Parigi’. Io anche quando avevo quattro soldi in tasca, pensavo alla grande e pensare alla grande porta bene”.