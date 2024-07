Il cantante 44enne si siede in sala con i piccoli Margherita e Andres, arrivati nella sua vita nel 2022

La commozione lo travolge: non riesce a smettere per tutto il tempo e lo racconta

Tiziano Ferro è travolto dalla commozione. Al cinema coi due figli non trattiene le lacrime. Nelle sue storie racconta quale film hanno visto tutti e tre insieme e confessa: “Ho pianto dal primo all’ultimo minuto".

''Ho pianto dal primo all’ultimo minuto': Tiziano Ferro al cinema coi figli non trattiene le lacrime, ecco quale film hanno visto: Inside Out 2

Il cantante 44enne si siede in sala accanto a Margherita e Andres, arrivati nella sua vita quando era ancora sposato con Victor Allen, nel 2022. La prima aveva 9 mesi, il secondo solo 4. Sono andati a vedere “Inside Out 2”, il capolavoro d'animazione firmato da Disney-Pixar e diretto da Kelsey Mann.

Il cantante 44enne si siede in sala con i piccoli Margherita e Andres, arrivati nella sua vita nel 2022

“Grazie Inside Out 2. Non avevo mai provato l’ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all’ultimo minuto di un film. Disney: vi mando la fattura dello psicologo - scrive l’artista nato a Latina - In ogni caso obbligatorio andare a vedere questo film!”. Nell’hashtag che aggiunge si definisce un “papà ansioso”.

Ferro poi si rivolge a chi ha fatto gli scatti con il suo volto coperto di lacrime, probabilmente una sua amica: “Messaggio ala reporter che ha rubato questi scatti: godi ora, tanto prima o poi mi vendico! E tu lo sai che avverrà! Il karma gira”.

La commozione lo travolge: non riesce a smettere per tutto il tempo e lo racconta

Inside Out 2 torna a raccontare come le emozioni che vivono in ognuno di noi di condizionino nelle varie età dell’esistenza, portandoci a fare scelte di cui a volta potremmo anche pentirci e altre invece giuste che insegnano a vivere meglio. Evidentemente il temo in questo particolare periodo, ancora segnato dalla separazione da Allen, tocca Tiziano profondamente.