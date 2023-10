Tiziano Ferro nel bel mezzo del divorzio ritrova il sorriso con i figli ad Halloween: foto

Il cantante 43enne si traveste insieme ai suoi piccoli: “Ecco la famiglia Polpo”

Cerca di sdrammatizzare e lo fa con chi gli ha fatto scoprire il bene assoluto. Tiziano Ferro nel bel mezzo del divorzio ritrova il sorriso con i figli. Per Halloween si traveste insieme ai suoi piccoli: tutti e tre sono la famiglia Polpo.

“Buon Halloween dalla famiglia Appaxi (Polpo)!”, scrive il 43enne. Accompagna le sue parole con la foto che mostra lui, Margherita e Andreas con le meravigliose maschere indosso. Il cantante scherza e rende gioiosi i bimbi arrivati nella sua vita a febbraio 2022. All’epoca la femminuccia aveva 9 mesi, il maschietto appena 4. Sono loro a dargli il conforto necessario per guardare al futuro. L’addio con Victor Allen, manager di marketing 58enne, pesa. I due sono stati legati per sette anni, di cui quattro di matrimonio.

E’ un 31 ottobre assai diverso rispetto a quelli passati. Tiziano nei giorni scorsi, ospite del programma Happy Family su Radio 2, ha aggiornato i suoi fan sulla situazione che sta vivendo. E’ bloccato negli Usa. “Hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui”, ha detto ironico. Non può muoversi al momento. Non è volato in Italia neppure per la presentazione del suo primo libro, un romanzo, “La felicità al principio”.

I figli lo tengono molto impegnato. "Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto!”, ha svelato. A inizio ottobre al Corriere della Sera aveva confidato come realmente si sente: “Come sto? Se dicessi bene, mentirei. C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il ‘bene dei figli’, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Diciamo che sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo".