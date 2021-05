Tommaso Zorzi presenta la sua linea di sex toys dai nomi esilaranti: guarda

Tommaso Zorzi presenta la sua linea di sex toys, creata in collaborazione con My Secret Case. Gli oggetti per il piacere hanno nomi esilaranti, tutti ispirati ai film Disney.

L’influencer 26enne, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, ora opinionista all’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z su Mediasetplay, stava lavorando al suo progetto per promuovere una sessualità libera e giocosa già prima di entrare nella Casa di Cinecittà. I suoi incredibili sex toys rispecchiano la sua personalità effervescente e fuori le righe, esplosiva e irriverente.

La linea Tommyland è davvero sorprendente e coloratissima, i prodotti fanno sorridere, soprattutto nella scelta dei nomi. Ci sono “La Spada nella Doccia”, “Aladild”, “Mulanal”, “Vibro nella Giungla”, tutti oggetti per un piacere ‘fai da te’. Ed è arricchita pure da un lubrificante naturale.

Tommazo Zorzi vuole lasciare tutti a bocca aperta demolendo inutili tabù. Il ragazzo più amato d’Italia, con milioni di follower al seguito e dai numeri pazzeschi, lo fa a fin di bene: una parte del ricavato dalla vendita online dei sex toys sarà devoluto in beneficenza per la ricerca, la cura e la prevenzione dell’HIV.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2021.