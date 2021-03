Tommaso Zorzi nel panico: Sonia Lorenzini gli chiede i danni per i suoi sex toys

Tommaso Zorzi va letteralmente nel panico, sbianca, sta per sentirsi male. Tutta colpa di Le Iene e del loro terribile scherzo con la complicità di Sonia Lorenzini, sua compagna di avventura al GF Vip, che gli chiede i danni per la linea di sex toys che l’influencer sta mettendo sul mercato. L’ex volto di Uomini e Donne vuole 1 milione di euro…

Prima di entrare al GF Vip, a inizio settembre 2020, Tommy va con il suo socio e autore, pure lui complice della burla, nella ditta che sta mettendo a punto gli oggetti del piacere ideati dal 25enne stesso e con nomi riveduti e corretti ispirati da famosi film della Disney. E’ convinto sia una bella idea, nonostante il collaboratore e persino la mamma al telefono gli pongano mille dubbi a riguardo.

Tommaso va avanti per la sua strada, il progetto prende forma. A distanza di più di sei mesi, finito il GF Vip da vincitore, l’ex protagonista di Riccanza torna nell’azienda in questione. C’è una bella gatta da pelare: Sonia Lorenzini, una delle ‘vip’ chiamate a provare per prima i sex toys, ha avuto un grave problema con uno di questi, è finita persino in ospedale. Glielo comunica al telefono il suo avvocato, Annamaria Bernardini De Pace. L’influencer è sconvolto.

Tommaso cerca di rimanere calmo, una volta sul posto scopre però che Sonia per questo incidente non potrà andare all’Isola dei Famosi: vuole un risarcimento di 1 milione di euro! Lui rischia il carcere fino a due anni. Zorzi è terrorizzato.

Il tutto peggiora quando un ‘finto’ ispettore che sta testando i suoi ‘giocattoli del piacere’ inizia a sentirsi male. Tommaso non sa che fare, vuole chiamare i soccorsi: sta crollando. A regalargli una boccata di ossigeno prima dello svenimento ci pensa Sebastian Gazzarrini che arriva e gli svela che è tutto uno scherzo.

“Ho perso 20 anni di vita. Non vi dico niente, ma mi sento male. Siete delle mer*e”, esclama. A dargli conforto c’è anche Maurizio Costanzo, che lo chiama al cellulare, come pure Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi torna a sorridere. In studio a Le Iene racconta le sue sensazioni durante la burla a Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

“Ho creato questa linea di sex toys, è un progetto per beneficenza, il ricavato lo darò a un’associazione che si occupa di malati di HIV. E’ una linea molto colorata da mettere anche sul tavolino da caffè”, racconta. Poi, prima di andare via li regala ai due conduttori dello show, rigorosamente impacchettati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2021.