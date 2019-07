Tori Spelling, 46 anni difende il figlio 12enne Liam dagli haters. L'attrice, che al momento è impegnata sul set di "90210", il reboot di "Beverly Hills 90210", lo fa via social: "Un giorno mio figlio è tornato a casa e mi ha chiesto: 'Ma io sono obeso?'. Gli ho risposto: 'Ci sono alcune persone malate nel mondo che hanno bisogno di fare cose come queste'...", racconta la bionda Donna Martin del piccolo schermo.

Il figlio di Tori Spelling viene preso di mira dagli haters per il suo peso: "Devono dire cose cattive sulla gente - prosegue l'attrice su Instagram - Pensaci, figliolo. Hai una vita frenetica. Vai a scuola, fai sport; pensi di avere tempo per andare su Instagram, scorrere le persone che stai seguendo e fare un commento negativo su qualcuno? Non ne hai, e se ne avessi, riempiresti il tuo tempo con qualcos'altro. Quindi pensa a quanto sono malate queste persone che si comportano così".

Liam è il primo dei cinque figli che Tori Spelling ha avuto dal marito Dean McDermott. L'atrice è mamma anche di Stella Doreen, 11 anni, Hattie Margaret, 7, Finn Davey, 6, e Beau Dean, nato il 20 agosto del 2017.

















Scritto da: Francesca Romana Domenici il 1/7/2019.