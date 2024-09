Il bomber di Italia 90 combatte il tumore da anni, la famiglia: “Condizioni stabili”

Lo sportivo 59enne sabato sera prima al Pronto Soccorso, poi nel reparto di pneumatologia del Civico

Totò Schillaci, bomber indimenticabile di Italia 90, pensava di averlo sconfitto quando, un anno fa, ha partecipato a Pechino Express. Era reduce da due interventi al colon per un tumore. “Quella trasmissione è stata una rivincita sulla malattia e su quello che si era portata dietro: depressione e pensieri di morte”, aveva detto. Purtroppo così non è. Lo sportivo 59enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Palermo. “La battaglia contro il cancro non è vinta”, scrive il Corriere della Sera.

''La battaglia col cancro non è vinta'': l'ex calciatore Totò Schillaci ricoverato in gravi condizioni a Palermo. In foto con la sua seconda moglie Barbara Lombarto

Sabato sera Schillaci è stato prima portato al Pronto Soccorso e poi nel reparto di Pneumologia del Civico di Palermo, la città in cui è nato ed è tornato a vivere. “La battaglia con il cancro, iniziata anni fa, l’ex ragazzo del Sud arrivato a indossare la maglia bianco-nera, non l’ha ancora vinta”, fa sapere il quotidiano.

Il messaggio social dei famigliari

Il giornale riporta anche le parole della famiglia dell’ex calciatore arrivate sui social. “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un’équipe di medici notte e giorno. Forza Totò”, hanno scritto i familiari sul suo profilo Il mondo dello sport, i fan, gli amici: tutti sono in grande apprensione per lui.