Totti avrebbe offerto 15mila euro al mese a Ilary Blasi e lei avrebbe rifiutato: motivo e ultime indiscrezioni sul divorzio del secolo

Le ultime indiscrezioni sul divorzio del secolo, quello che accende la curiosità di tutti in Italia e non solo, continuano ad arrivare copiose. Stando al Corriere della Sera, Totti avrebbe offerto 15mila euro al mese a Ilary Blasi per il mantenimento dei tre figli, Cristian, 17 anni, Chanel, 15, e Isabel, 7, di cui i due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto, ma lei avrebbe rifiutato. Desidererebbe una somma maggiore. “Così almeno trapela da fonti riservate vicine all’ex 10 giallorosso”, fa sapere il giornale.

Il quotidiano di via Solferino chiarisce perché la 41enne avrebbe detto di no: “L’offerta infatti non viene considerata sufficiente. La conduttrice dell’Isola dei Famosi chiederebbe molto, molto di più. ‘Una barca di soldi’, così viene colloquialmente sintetizzata la sua controproposta, che il Capitano però non intende assecondare. E che si aggirerebbe intorno ai 20 mila al mese, se non di più. Cifra che viene considerata troppo esosa”.

La Blasi non avrebbe chiesto un mantenimento per sé, un gesto definito dal Corriere “realista”, dato che il suo reddito personale sarebbe molto alto: “Solo il contratto con Mediaset, stando alle voci, varrebbe poco meno di 1 milione. Notevole anche il patrimonio immobiliare personale della showgirl, costruito negli anni, e la disponibilità sul conto corrente, superiore, anche se sembra strano, a quella dell’ex marito che, a parte le ottime sponsorizzazioni, non ha entrate fisse”.

La presentatrice punterebbe tutto sugli alimenti per i figli, su un assegno molto alto. “Sempre secondo ricostruzioni riferibili al team Totti, la showgirl vorrebbe accollare interamente al padre le spese extra per i ragazzi, mentre lui sarebbe disposto a pagarne il 50 per cento, metà per uno. Quanto alla disputa sulla villa dell’Eur, anche questa non sussiste. Premesso che i due coniugi sono separati di fatto e non ancora di diritto e che quindi la casa appartiene a entrambi, Totti non ci mette piede da un pezzo, per evitare incontri sgraditi. Ma di fatto gliel’ha già lasciata a sua completa disposizione. E così resterà fino ai 18 anni di Isabel (che ne ha 7)”, sottolinea ancora il giornale.

Parlando sempre della mega villa, parrebbe che Ilary avrebbe già fatto cambiare la serratura della magione, Totti non avrebbe più le chiavi. Il 46enne non sarebbe contento di ciò, sarebbe addirittura infuriato per la presenza sempre più assidua nella casa del nuovo compagno dell’ex moglie, Bastian Muller. Vorrebbe che, quando è a Roma, dormisse in hotel.

Francesco, per i figli, dopo aver preso in affitto l’attico e superattico a Roma Nord, ora starebbe cercando una nuova casa a Roma Sud: gli spostamenti nella capitale gli rendono tutto difficile a causa del traffico e desidererebbe nuovamente avvicinarsi ai suoi ragazzi.

Tutto questo accade dopo la prima udienza lo scorso 31 marzo. Il giudice Simona Rossi della I sezione del tribunale civile di Roma ha consigliato ai due di andare per via consensuale, senza esito. Ora sta facendo le sue valutazioni prima di emettere i provvedimenti presidenziali provvisori.