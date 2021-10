Tragedia sul set, Alec Baldwin spara e uccide direttrice della fotografia

Sono ancora tutti increduli per quanto accaduto sul set del film western ‘Rust’, in New Mexico, negli Stati Uniti. Alec Baldwin avrebbe infatti scaricato la pistola di scena colpendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Lo riportano diversi media a stelle e strisce, tra cui la CNN.

La donna, 42 anni, è stata trasportata di corsa al New Mexico University Hospital con il supporto di un’eliambulanza, ma per lei non c’è stato niente da fare: è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo nel nosocomio.

Sarebbe invece rimasto ferito lo stesso regista della pellicola Joel Souza, 48 anni, le cui condizioni di salute non sono al momento note. La dinamica è ancora da chiarire e gli investigatori sono a lavoro sul set soprattutto per analizzare che tipo di proiettile sia responsabile della tragedia.

“Rust” è un film western ambientato alla fine del 1800 e oltre a Baldwin vede nel cast gli attori Travis Fimmel e Jensen Ackles.

Scritto da: la Redazione il 22/10/2021.