L'incredibile trasformazione di Francesco Chiofalo grazie alla chirurgia estetica

La trasformazione di Francesco Chiofalo grazie alla chirurgia estetica ha dell’incredibile. L’ex concorrente di Temptation Island ci ha dato dentro coi ritocchini ed è impossibile non fare un confronto tra il ‘prima’ e il ‘dopo’. Per Lenticchio labbra più turgide e gonfie, anche se in questo caso ha sempre negato i filler, trapianto di barba e rinoplastica: il romano 32enne si sente un altro.

Chiofalo ha sempre detto di non essersi ‘gonfiato’ le labbra, anche se nel 2017 le sue sono diventate più carnose. Il presunto ritocco è finito sulla bocca di tutti, guarda un po’, ma poi tutto è passato. A far discutere, però, ci hanno pensato gli ultimi due interventi, per cui Francesco è volato in Turchia, a Istanbul.

VIDEO

Ha iniziato col trapianto di barba lo scorso novembre. Ai follower, che l’hanno attaccato, ha spiegato: “I peli me li hanno presi da dietro la testa e me li hanno trapiantati in faccia. Volevo avere la barba da sempre, io non ce l’avevo come tutti gli altri ragazzi, volevo averla perché era un mio desiderio e per questo me la sono fatta trapiantare chirurgicamente”.

L’influencer, che ora conta 1 milione 600mila di 'seguaci’ su Instagram, ha aggiunto: “Non avere la barba era una cosa che a me mi faceva stare male, io la voglio come ce l’hanno tutti gli altri maschi. La chirurgia estetica nasce per questo, per stare meglio con sé stessi”.

Pochi mesi dopo il ragazzo ha aggiunto un altro tassello, tutto per completare, così sembrerebbe, la sua trasformazione fisica: la rinoplastica.

“Vi sembrerà strano sentire una cosa del genere da un cazzo*e come me, uno con i muscoli e la faccia da stron*o. Però, vedete, io non mi piaccio, mi vedo bruttissimo e il mio naso così grosso che non l'ho mai accettato”, ha confessato ai fan.

E’ stato travolto da un’ondata di critiche. “Questo ragazzo ha tanti problemi mentali”, hanno scritto i maligni. E ancora: “Solo il cervello non ha enorme”, “Ma non era quello che affermava di non essersi rifatto nulla, di lui si parla solo quando si rifà qualche parte del corpo”, "Vorrei sapere i soldi dove li prende?? Sarà ricco o ragazzo”, "Ma che problemi hai?? Labbra, barba, naso. Che altro ti vuoi rifare? Soggetto”.

Chiofalo, incurante, è andato avanti per la sua strada e ora sul social si fa vedere con la sua nuova faccia, con la barba incolta e un naso meno importante, quasi alla francese. Lui si trova bellissimo così. Sempre che con i ritocchini abbia finito qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2021.