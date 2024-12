''Quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy'': la confessione 'hot' di Elodie sul fidanzato Andrea Iannone

La 34enne ha rilasciato un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’

Qui ha parlato della sua partecipazione al prossimo Sanremo ma anche del fidanzato

Ha raccontato che vedere il pilota tutto sudato ai box scatena una reazione ‘hot’

Elodie ha affermato di trovare “molto sexy” il fidanzato Andrea Iannone “tutto sudato”.

La cantante è stata intervistata da ‘Il Corriere della Sera’ e ha parlato anche della sua relazione con il pilota di MotoGP 35enne. Ormai i due sono insieme dall’estate del 2022.

La 34enne ha sottolineato di non amare molto la velocità, sebbene il suo compagno sfrecci in pista per lavoro e per passione.

“Ho paura della velocità, anzi la odio. In auto gli chiedo di non superare i limiti di velocità. Anche il rombo del motore mi mette ansia. Però c’è un lato positivo”, ha detto.

Quindi la confessione ‘hot’: “Lo accompagno spesso alle gare e quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy”.

Elodie, che è nata professionalmente ad ‘Amici’ e ama usare il corpo in maniera libera (ed è stata anche criticata da qualcuno per questo), a inizio 2025 sarà in gara al Festival di Sanremo. Qui però si concentrerà sulla musica e meno sull’estetica e sullo spettacolo.

“Al Festival si canta stando dietro l’asta del microfono: mi ricorda quando Sanremo lo guardavo. Magari nella serata cover ci sarà più spazio per lo spettacolo”, ha sottolineato.

Elodie e Andrea sonon una coppia ormai da oltre due anni

Il suo brano si intitola “Dimenticarsi alle 7” e parla “di quando alle 7 del mattino, dopo una nottata, ti dici ‘vabbè dai, lasciamo stare’”.

“Un brano sul fatto che le persone si dimenticano, anche se non è autobiografico del momento che sto vivendo. Anche perché non sono io a scrivere le mie canzoni. Lo dico onestamente: non le so scrivere”, ha spiegato.