Ultimo a New York per la laurea della fidanzata, ma la madre di Jacqueline, Heather Parisi , non c'è

Ultimo nonostante gli impegni con la sua musica e l’organizzazione del tour, che registra già il tutto esaurito nelle date previste, vola a New York per la laurea della fidanzata. Jacqueline Luna Di Giacomo supera brillantemente il suo corso di studi alla New York Academy, College of Visual and Performing Arts: grande felicità per la ragazza, che festeggia anche col padre, la sorella e un’amica. La madre, Heather Parisi, però non c’è: la showgirl americana 462enne non va negli Usa per il gran giorno della figlia.

Jacqueline sorride entusiasta nella foto che condivide sul social e scrive: “E mo?”. Sono tantissime le domande che si fa sul suo futuro professionale post diploma: vorrebbe fare l’attrice.

Intanto però fa festa col papà, Giovanni Di Giacomo, ortopedico romano molto conosciuto. Accanto c’è anche la sorella Rebecca Jewel, a cui è legatissima e che è nata nel 1994 dal matrimonio tra la Parisi e Giorgio Manenti.

Alla cerimonia c’è pure una biondissima amica. Jacqueline abbraccia soprattutto il cantautore 26enne, a cui è legata da più di un anno e per cui fa spesso la spola con l’Italia. Nessuna traccia della mamma, con cui, evidentemente, i rapporti rimangono tesi. La ballerina vive a Hong Kong con l’attuale marito, Umberto Maria Anzolin, e i gemelli Elizabeth e Dylan che hanno 12 anni.

3/5/2022