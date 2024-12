Ultimo passeggia tra la neve a New York con il figlio Enea nella carrozzina: guarda

Il cantante romano il 30 novembre scorso è diventato papà di un maschietto

Insieme alla compagna Jaqueline Luna ha deciso di farlo nascere a New York

Ultimo è un papà felice a New York. Il cantante romano si gode il primo mese con il suo piccolo Enea. Eccoli a Central Park a passeggiare in una New York ricoperta dalla neve. Fa freddo, ma il 28enne è ben equipaggiato: Enea dorme nella carrozzina e il cantante ne approfitta per camminare e salutare i tanti italiani in vacanza nella Grande Mela.

Passeggiata a New York con la neve per il cantante

Niccolò Moriconi, questo il nome all'anagrafe, spesso condivide i video dei suoi incontri in città. Occhiali scuri e cappuccio: eppure in tanti lo riconoscono e lo salutano da quando si è trasferito negli Usa. Ultimo e la compagna Jaqueline Luna Di Giacomo hanno deciso di volare a New York per far nascere il piccolo in America. Si tratta solo di un arrivederci, hanno spiegato. Tra qualche mese torneranno a Roma dove vivevano insieme nella villa del cantante.

Nella carrozzina protetto dal freddo dorme il piccolo Enea

'Incontri italiani sotto la neve a New York' ha scritto il 28enne accanto al video in cui passeggia con il bimbo e incontra i suoi connazionali. Ci sono meno otto gradi, ma Ultimo è felice di essere in questa città dove ha vissuto i giorni più belli della sua vita insieme alla figlia di Heather Parisi.