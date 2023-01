Umberto Tozzi festeggia i 25 anni di nozze con la moglie e rinnova le promesse di matrimonio in chiesa: foto

Il cantante 70enne sorride accanto a Monica Michielotto, circondato da figli e nipoti

Per la coppia è il quinto sì: lo hanno già fatto in municipio, in chiesa, a Mauritius, a Monte Carlo

Umberto Tozzi è elegantissimo con il suo completo scuro e camicia e cravatta bianca. Accanto al cantante 70enne c’è la moglie Monica Michielotto, elegantissima e con indosso un abito in pizzo grigio argento che fascia le sue forme, un cerchietto in pendant sulla testa e sopra una pelliccia candida. E’ felice, festeggia i 25 anni di nozze e rinnova le promesse di matrimonio in chiesa, circondato da figli e nipoti.

Umberto Tozzi festeggia i 25 anni di nozze con la moglie e rinnova le promesse di matrimonio in chiesa

Per la coppia si tratta quinto sì: lo hanno già fatto in municipio, in chiesa, a Mauritius, a Monte Carlo. La prima nel 1995. Con Monica si era conosciuto alla fine degli anni Ottanta, lei era già madre di Gianluca, che Tozzi ha deciso di riconoscere come suo figlio. Nel 1989 i due sono diventati genitori di Natasha. Umberto era già padre di Nicola Armando, avuto dalla prima moglie Serafina Scialò, a cui è stato legato dal 1979 al 1984.

Il 70enne e l'ex modella insieme al prete che benedice la loro unione

La coppia con tutti i loro cari: nella foto i figli Gianluca e Natasha e i nipotini

In un’intervista al Corriere della Sera l’artista sui fiori d’arancio con la Michielotto rinnovati poi in chiesa nel 1996, la terza volta a Mauritius e la quarta a Monte Carlo, dove vive da sempre con lei, aveva confessato: “Vorrei risposarla ancora, ma per convincerla devo trovare una location che la possa stimolare”. E’ riuscito a convincerla.

Umberto e Monica davanti la torta

Monica è stata “fondamentale”, parole di Tozzi, nella sua lotta contro il tumore. Ora i due celebrano l’anniversario in grande: con tutti i loro cari accanto e il prete che benedice ancora una volta un'unione così forte.