Le unghie maculate del concorrente di 'Ballando con le Stelle' Tommaso Marini incantano la Balivo: ''Bellissime''

Il ragazzo è ancora in gara nel talent di Rai1 e questa settimana è stato ospite de ‘La Volta Buona’

Qui si è presentato con le unghie smaltate animalier e la conduttrice non ha potuto non notarle, e non fargli i complimenti

Le unghie smaltate di Tommaso Marini continuano a riscuotere grande successo.

Lo schermidore è tra i concorrenti ancora in gara dell’edizione in corso di ‘Ballando con le Stelle’. Il 24enne non passa di certo inosservato per la sua altezza - è quasi due metri - ma anche per i suoi look, caratterizzati spesso da unghie pitturate e coloratissime.

Questa settimana a notare la sua manicure animalier è stata Caterina Balivo durante una puntata de ‘La Volta Buona’.

La conduttrice ha notato la fantasia maculata sulle mani del ragazzo originario di Ancona - ospite in studio - e gli ha chiesto di mostrarle alla telecamera.

Tommaso Marini, 24 anni, mostra le unghie animalier alla telecamera su richiesta di Caterina Balivo

Poi ha aggiunto: “Con quelle unghie puoi anche stare zitto. Possiamo vedere la tua manicure di oggi?”. “E’ bellissima”, ha sottolineato Caterina.

Tommaso, che nel talent di Milly Carlucci è accompagnato dalla professionista Sophia Berto, recentemente ha fatto sapere di non aver intenzione di dare un’etichetta al suo orientamento sessuale.

Tommaso insieme alla sua insegnante Sophia Berto

A Marini, campione del mondo di scherma 2023, non dà fastidio che qualcuno si chieda se sia gay o meno: “Per niente, ma il fatto che, per questi motivi, io sia ritenuto ‘diverso’ è sintomo di una società retrograda”.

Al settimanale ‘Chi’ ha aggiunto che il suo estro nel vestire lo ha ereditato dalla famiglia: “Lato abbigliamento: mio padre aveva uno showroom e mia madre faceva l’indossatrice, io ho ereditato un’idea artistica della moda; ho anche pensato di lavorarci ma non saprei in che ruolo”.

Ormai Marini è famoso per le sue mani sempre curatissime

“Lato sentimentale: odio dare etichette e non ne darò mai una. So solo che amo fare quello che mi piace e che non sento il bisogno di definirmi”, ha spiegato.