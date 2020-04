Uomini e Donne parte con la nuova edizione rivoluzionata dall’emergenza Coronavirus. La prima puntata, in onda su Canale 5, svela tante novità, una su tutte: Maria De Filippi non va in video. Nel dating show si sente solo la sua voce, ma lei fisicamente non c’è.

Il corteggiamento nella nuova edizione di Uomini e Donne, come già anticipato, è sui monitor. Ci sono i vecchi corteggiatori di Gemma Galgani del Trono Over e di Giovanna Abate del Trono Classico. Non solo, ci sono pure i nuovi, quelli che hanno inviato messaggi d’amore per conquistare le due troniste. Maria legge cosa hanno scritto alle due, Gemma e Giovanna devo decidere se volere entrare in contatto con loro o meno. Non conoscono i volti degli uomini misteriosi. Non sanno la loro reale età. Sono costrette a basarsi solo sulle parole che hanno dedicato loro.

Collegamento, video messaggi, chat e l’irresistibile ironia di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche i due opinionisti non sono in casetta, ma in collegamento video da due studi vicini. Le battute non mancano e sono taglienti più che mai.

Tina come al solito si lascia andare con l’acerrima nemica e, non potendone più delle sue esternazioni sull’amore, la raggiunge. Indossa una mascherina con sopra l’immagine della ‘mummia’, alter ego della Galgani. Si tiene a rigorosa distanza e inveisce contro di lei. E’ un momento trash imperdibile.

Gemma e Giovanna non sono nello stesso ambiente della casetta, ovviamente. Hanno spazi e momenti della trasmissione divisi. Tutto per rispettare le nuove regole imposte per scongiurare ogni rischio di contagio da Covid-19. La De Filippi rivoluzione il suo programma e lo rende moderno, divertente e accattivante pure così.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2020.