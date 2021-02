A Uomini e Donne arriva la prima tronista curvy: ecco chi è

A Uomini e Donne arriva la prima tronista curvy. Dopo la scelta di Sophie Codegoni il dating show di Maria De Filippi dà il benvenuto a Samantha, 30 anni, una ragazza semplice e orgogliosissima delle sue forme morbide e ugualmente sensuali.

Samantha è di Sapri, in provincia di Salerno. Aveva già provato a partecipare un po’ di tempo fa, ma al suo posto sul trono poi si era seduta Angela Nasti. “Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Dovete essere onesti, non ho la fisicità televisiva e lo sai! Accendi la tv e vedi Belen Rodriguez, Angela Nasti. Io ho il dente avvelenato per Angela Nasti sappilo… - dice nel video di presentazione - Avevo fatto il provino, era andato bene tanti complimenti ‘bellissima ragazza, donna con le palle ecc’, accendo la tv e la nuova tronista era Angela Nasti che per carità, freg*a epica, ma le sue esterne erano: ‘Quanto sono bella? Mi dici he sono bella? Lo so che mi vuoi, è evidente’…”.

Samantha non si è subito accettata, lo ha fatto dopo anni di sofferenze. “Da sempre mi sono sentita una diversa. Sin da bambina non potevo fare la ballerina e nemmeno fare una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa come tutte le altre. Cresco in una normalissima famiglia del sud”, svela.

E aggiunge ancora: “A 15 anni il peso da portarsi dietro era di 90 chili che camuffavo con pantaloni di due taglie più grandi. Solo da qualche mese, in realtà, le mie amiche mi hanno convinta che le taglie larghe ingrossano ancora di più. Comunque io quei chili li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti, come la capacità di andare oltre ciò che si vede. Il dover diventare simpatica e acuta… Perché al liceo, se non hai la bellezza, consensi e comitiva devi sudarteli col carisma! Insomma, si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”.

Samantha parla del suo rapporto con gli uomini, anche questo penalizzato dal suo aspetto: “La prima cotta portava il nome di ‘Beh dovresti dimagrire’ detto da un Bronzo di Riace poi… A condire il tutto una serie di infatuazioni deludenti, in un’altra vita di cognome facevo sicuramente ‘Corna’. Mi sono sempre sentita dire: ‘Che bel viso che hai’. In questa frase ci ho sempre letto: ‘Dal collo in giù non hai niente di bello’. Sono anche arrivata a pesare 48 kg, poi mi sono detta: ‘Perché mi devo piegare ad una società che mi vuole magra?’”.

Ironica e divertente, la ragazza dà alcuni consigli scherzosi a Maria, alla redazione e agli opinionisti: “Alla redazione: vi prego toglietemi la passerella dall’alto. A Maria De Filippi: spero ti sia attrezzata per il miracolo. A Gianni Sperti e Tina Cipollari: quando inizio ad essere troppo autoironica vi prego datemi un calcio sullo stinco!”.

