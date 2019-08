Valentina Dallari ha sconfitto l'anoressia. Dopo una lunga battaglia e quasi un anno trascorso in un centro di recupero, l'ex volto di "Uomini e Donne" ora sta bene e annuncia sul social l'uscita del suo primo libro, disponibile nelle librerie a fine settembre.

"Non mi sono mai piaciuta", questo il titolo del libro scritto dalla 25enne: "Ho un annuncio importantissimo da fare, un annuncio talmente fresh che non sapevo nemmeno di dover fare fino a qualche ora fa - esordisce sul social Valentina - Ho il piacere di presentarvi il mio libro!". "Questo è il titolo, Non mi sono mai piaciuta, ed è un libro scritto interamente da me come vi avevo giù spiegato - prosegue la Dallari - Ovviamente rimanete sintonizzati perché ci saranno tantissime altre sorprese prima dell’uscita ufficiale a fine settembre. Sono emozionatissima e non vedo l’ora che possiate leggerlo e dirmi cosa ne pensate. Sono strafelice!"

Valentina ha così deciso di mettere nero su bianco la sua esperienza. I disturbi alimentari hanno messo in pericolo la sua vita: "Tutto girava intorno al mio corpo, ho rischiato di morire", dichiarava la ragazza un anno fa intervistata dal settimanale Nuovo. Poi, per fortuna, è guarita e oggi vuole condividere la sua storia per aiutare quanti stanno attraversando un percorso simile al suo.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/8/2019.