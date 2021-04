Valentina Ferragni, foto in costume senza filtri: 'Le persone vedono difetti, ma io amo il mio corpo'

Valentina Ferragni pubblica una foto senza filtri in cui posa in costume due pezzi davanti allo specchio. “Le persone vedono difetti, ma io amo il mio corpo”, sottolinea. Non ha paura. Più volte attaccata per il suo aspetto fisico, giudicato dagli hater troppo morbido, la bionda 28enne si mostra e lancia con le sue parole un appello a essere indulgenti con il proprio fisico. Accettarsi per quel che si è.

La sorella Chiara Ferragni la elogia. Nelle sue IG Stories la fashion blogger fa vedere a tutti la foto in costume di Valentina e scrive: “Ti amo moltissimo”. Il suo messaggio di auto accettazione è importante, fondamentale, perché i modelli irrealistici che più volte vengono messi in mostra sui social, grazie anche ai filtri, nulla hanno a che vedere con la realtà e possono avere ripercussioni disastrose sulle persone più fragili.

Valentina Ferragni, spesso vittima di body shaming, sa bene quanto le parole possano pesare come macigni. Ultimamente le è stata diagnosticata un’insulino-resistenza. A causa di questa patologia deve tenere sotto controllo l'alimentazione e gestire un aumento di peso. Ma lei si piace.

“Ricorda sempre che siamo forti, siamo potenti, siamo invincibili. Le persone giudicano il nostro corpo e vedono difetti ovunque. Io guardo il mio corpo e vedo quanto è bello. Nessun filtro, nessun ritocco, solo io. E lo amo”, scrive. E’ ciò che realmente sente e lo dice al mondo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2021.