Valentina Vignali, 28 anni, è tornata a casa dopo aver trascorso quasi tre mesi nella Casa del "Grande Fratello 16". L'influencer e giocatrice di basket ha pubblicato sul social le sue prime stories e ha anche risposto a tono agli haters che le scrivono che è ingrassata.

Valentina ammette di essere ingrassata ma ai suo detrattori dice che in tre settimane tornerà in forma mentre loro purtroppo rimarranno superficiali e stupidi: "Finalmente sono tornata nella mia casetta - esordisce la Vignali su Instagram Stories - Mi sono riappropriata di tutti i miei social. Non sono ancora andata a dormire e sono più di 24 ore che sono sveglia, sono morta". "Volevo ringraziare e mandare un bacione fortissimo a tutte le persone che in queste ore mi hanno scritto e sostenuto. Grazie di cuore", aggiunge l'ex concorrente del "Grande Fratello 16". Poi arriva la stoccata agli haters: "Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l'allenamento, torno come prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità non so".

Valentina Vignali avrà anche preso qualche chilo durante il reality di Canale 5 ma appare comunque in forma e ora può trascorrere del tempo con il fidanzato Lorenzo Orlandi. Sempre sul social, la giocatrice di basket mostra un momento di coccole e baci.