''Al punto in cui siamo, ci può stare'': Valentino Rossi parla di matrimonio con la madre delle sue figlie, ma 'prende tempo'

Valentino Rossi “prende tempo” quando parla del matrimonio con la madre delle sue due adorate figlie. Al Corriere della Sera il Dottore, a proposito delle nozze, dice: “Al punto in cui siamo, ci può stare”. Ma non va fino in fondo. Lo sportivo 45enne è legato a Francesca Sofia Novello, 31 anni, dal 2017. I due sono genitori di Giulietta, 3 anni il 4 marzo, e Gabriella, nata lo scorso 4 gennaio.

Valentino è entusiasta della sua routine da padre. "Latte e i biscotti per Giulietta alle 7.50. Adesso che è arrivata Gabriella, è un po’ gelosa, vuole che sia Francesca a portarla all’asilo. Tento di convincerla, dai, vieni con me. Macché. Non è che mi dispiaccia perché così posso tornare un po’ a letto, visto che le notti con una neonata sono un bel circo. Poi ufficio, allenamento. Sera: a casa, a cena con gli amici”, racconta al quotidiano.

“Pensavo che fosse più difficile fare il papà”, sottolinea il centauro. Poi però ammette: “Beh, con due figlie diventa più complicato. All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che. Tocca fare il rodaggio. Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così, lunghi. E’ arrivata Francesca: ‘ma no, li devi tagliare, altrimenti come fa?’”.

Ironico sorridente, una carriera ricca di successi, Valentino ama il suo mondo. Quando gli si ricorda la frase della compagna sui fiori d’arancio, “Se capita di sposarci, bene, altrimenti ci amiamo lo stesso”, e gli si domanda se dopo l’arrivo delle bambine abbiano cambiato idea, svela: “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe”. Subito dopo però aggiunge: “Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.