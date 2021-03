Valentino Rossi: 'Ora voglio un figlio'. Sì anche alle nozze se la Novello lo desidera

Valentino Rossi è pronto a diventare padre. Il pilota della MotoGp 42enne ha voglia di cicogna. “Ora voglio un figlio”, confessa a La Repubblica.

Il centauro nato a Tavullia pensa in grande insieme a Francesca Sofia Novello a cui è legatissimo. “Vorrei un bambino - spiega Rossi al quotidiano - E’ un po' che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”.

Con la modella 27enne ha trovato la felicità. Valentino Rossi svela: “Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo ma ho capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme e in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo. Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa”.

Per la Novello è pronto anche a dire di sì all’altare se lei lo desiderasse: “Il matrimonio? Al momento mi interessa di più un figlio ma se a un certo punto mi guarda negli occhi e mi fa capire che ci tiene, allora va bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.