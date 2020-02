Valeria Marini e Sossio Aruta nuovi concorrenti del GF Vip

Valeria Marini e Sossio Aruta sono due nuovi concorrenti del GF Vip. Durante la quattordicesima puntata la showgirl 52enne e l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island 49enne entrano nella Casa più spiata di Italia. Il cast si allarga anziché diminuire.

Il GF Vip si allunga fino al 27 aprile, è necessario creare nuove dinamiche di gioco e chiamare a raccolta altri concorrenti. Valeria Marini non si fa pregare, del resto in questa edizione è già stata due volte al reality, la prima per il duro confronto con Rita Rusic e la seconda per creare scompiglio. Ora dice di sì e replica: è la sua seconda volta al GF Vip.

Debutto assoluto di Sossio Aruta, compagno di Ursula Bennardo che lo scorso ottobre lo ha reso padre di Bianca. L’ex calciatore ha vissuto la sua prima volta in un reality quando ha militato nel Cervia, prendendo parte alla seconda edizione di “Campioni”, poi ci sono stati Uomini e Donne e Temptation Island. Ora l’ex sportivo svolge quotidianamente il lavoro di fruttivendolo, come racconta nella sua clip di presentazione.

Gli inquilini, già da oltre cinquanta giorni concorrenti del GF Vip, gli danno il benvenuto. Valeria Marini e Sossio Aruta, nuovi arrivati, brindano con loro. Tutti sperano che, dopo due abbandoni eccellenti, quelli di Barbara Alberti e Andrea Montovoli, squalifiche dolorose, quelle di Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia, ed eliminazioni eccellenti, come quelle di Serena Enardu e Pago, la bionda e l’amico Sossio regalino un po’ d’ossigeno allo show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2020.