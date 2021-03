Vasco Rossi scrive ai figli per la Festa del Papà e ammette: 'Come genitore sono una frana'

Vasco Rossi scrive ai tre figli in occasione della Festa del Papà e ammette, per nulla tenero con se stesso: “Come genitore sono una frana”. Il rocker 69enne accompagna le sue parole messe nero su bianco sul social con le foto che lo ritraggono con i suoi Lorenzo, Davide e Luca.

Blasco ha avuto Lorenzo da Maria Gabriella Sturani, quella Gabri a cui dedicò una canzone, nel 1986. I due si sono conosciuti solo quando il figlio aveva già 14 anni. Sempre nel 1986 il cantautore ha avuto Davide dalla compagna Stefania Fuccillo. L’artista è anche papà di Luca avuto nel 1991 dalla sua compagna storica, Laura Schmidt, con lui dal 1987, diventata sua moglie nel 2012. E’ l’unico figlio che vive con lui.

Vasco Rossi scrive a tutti e tre. “Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so...forse sono un po' una frana…”, sottolinea nel suo post.

Poi aggiunge: “Vorrei che i miei figli dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l'impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno... La gente va sulla Luna. Tu puoi essere quello che davvero vuoi”.

Il suo messaggio colpisce Lorenzo che commenta: “Babbo, è la tua festa e fai commuovere me. Buona Festa del Papà a te e a tutti i papà supereroi!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/3/2021.