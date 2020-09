Sarà sicuramente un’edizione diversa dalle altre, ma della madrina non si poteva comunque fare a meno. Così Anna Foglietta, scelta per il ruolo in occasione dell’edizione 2020 del Festival di Venezia, è sbarcata in Laguna, pronta a dare avvio alla kermesse cinematografica più importante d’Italia. Abito due pezzi bianco, con doppiopetto e scarpe aperte senza tacco, l’attrice 41enne è arrivata con il motoscafo e ha posato qualche istante per i fotografi presenti.

Ha fatto sapere di avere pronto il discorso che pronuncerà martedì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del cinema. “Ho limato parola per parola, nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia, non è per me e per il cinema la numero 77, ma Venezia Anno Zero”, ha spiegato.

Parlando con l’ANSA, l’interprete romana, sposata con Paolo Sopranzetti dal 2010, da cui ha avuto i figli Lorenzo, Nora e Giulio, ha aggiunto: “Mi aspetto un'esperienza fantastica: questa Mostra ha un valore simbolico, siamo i primi a realizzare un festival in presenza e in sicurezza e vogliamo dare la dimostrazione che si può fare, che se siamo bravi possiamo riguadagnare una pseudo normalità della quale abbiamo bisogno tutti e che può essere motore culturale ed economico di ripresa”.

Scritto da: la Redazione il 1/9/2020.